Rayman-ontwerper Michel Ancel verlaat gamesindustrie na dertig jaar

Michel Ancel, de Ubisoft-gameontwerper die een grote rol speelde bij de Rayman- en Beyond Good & Evil-franchises, gaat met pensioen. De afgelopen dertig jaar is hij actief geweest in de gamesindustrie. De Fransman gaat nu aan de slag bij een natuurreservaat.

Ancel staat bekend als de hoofdontwerper van de originele Rayman, uit 1995. Van Beyond Good & Evil, uit 2003, was hij de regisseur, ontwerper en schrijver. Andere games op zijn conto zijn Peter Jackson's King Kong, de Rabbids-franchise en het aankomende WiLD. Ancel begon rond zijn achttiende in de gamesindustrie en is nu 48.

Over WiLD en Beyond Good & Evil 2 wil Ancel zijn fans geruststellen: in zijn aankondiging stelt hij dat de teams 'sinds vele maanden autonoom zijn' en dat zijn vertrek daarin geen verschil maakt. Ook Ubisoft stelt dat Ancel 'al een tijd niet direct betrokken is bij BG&E2' en dat 'het ontwikkelteam verder werkt aan de creatieve fundering die hij heeft gelegd'. Verder stelt Ubi dat het dit jaar geen beelden van BG&E2 laat zien, maar mikt op volgend jaar.