Meerdere Sysinternals-tools zijn geschikt gemaakt voor Arm

Microsoft heeft de Sysinternals Suite voor ARM64 beschikbaar gemaakt. De suite bestaat uit meerdere tools die een port voor Arm hebben gekregen, waaronder AutoLogon, Process Explorer en Procdump.

Mark Russinovich, de oorspronkelijke maker van de systeemtools voor Windows, maakte de release van de Sysinternals Suite voor ARM64 bekend. Gebruikers kunnen de tools voor Arm-systemen in een zip-bestand downloaden. Onder de ports zijn AutoLogon v3.1, Autoruns v13.98, ClockRes v2.1, DebugView v4.9, DiskExt v1.2, Procdump v10.0, Process Explorer v16.32, RegDelNull v1.11, VMMap v3.26, WhoIs v1.21 en ZoomIt v4.52.

Niet alle Sysinternals-tools hebben al een port naar ARM64 gehad, Process Monitor en Sysmon nog niet bijvoorbeeld. Sysmon kreeg wel een update naar versie 12.0. De update brengt onder andere ondersteuning voor clipboardmonitoring. Process Monitor kreeg ook een update, naar versie 3.60. Gebruikers kunnen na de update meerdere filteritems selecteren.

Met Sysinternals kunnen powerusers Windows-systemen beheren, troubleshooten en diagnosticeren. De suite heeft zijn oorsprong in de website NTInternals, die in 1996 online kwam. In 2006 nam Microsoft het bedrijf achter Sysinternals over. In 2018 verschenen er al ports van enkele Sysinternals-tools voor Linux.