Microsoft maakt Windows 10 October 2020 Update gereed voor release

Microsoft maakt buildversie 19042.508 van Windows 10 beschikbaar voor testgebruikers in het Release Preview-kanaal. Microsoft verwacht dat dit de final build voor Windows 10 October 2020 Update is.

Windows Insiders die Windows 10 in het Release Preview-kanaal draaien krijgen de update naar versie 19042.508 niet automatisch, maar moeten deze handmatig via Windows Update binnenhalen. Insiders in het Beta-kanaal kunnen de Windows 10 20H2-update wel automatisch binnenkrijgen en hetzelfde geldt voor zakelijke testgebruikers die zich zo kunnen voorbereiden op de release. Die gebruikers kunnen overigens al sinds begin september de 19042.508-build binnenhalen, al sprak Microsoft toen nog niet van de final build en het bedrijf noemde de naam Windows 10 October 2020 Update toen ook nog niet.

Microsoft meldt bekend te zijn met een bug die maakt dat Windows Subsystem for Linux de foutmelding 'Element not found' geeft bij het opstarten. Daarvoor is een fix in de maak die op korte termijn in een servicerelease moet verschijnen.

Microsoft brengt standaard twee omvangrijke updates voor Windows 10 per jaar uit maar het bedrijf maakte eerder al duidelijk dat de October 2020 Update geen nieuwe features brengt maar vooral de prestaties moet verbeteren. Ook krijgen gebruikers die deze browser nog niet hebben automatisch de Edge op Chromium-versie. Microsoft bracht vorig jaar de November 2019 Update uit in het najaar, die ook nauwelijks nieuwe functionaliteit aan het OS toevoegde.