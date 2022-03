Windows Subsystem for Linux 2 verschijnt voor Windows 10-versies van vorig jaar

Microsoft brengt het Windows Subsystem voor Linux 2 ook naar de Windows 10-versies 1903 en 1909, oftewel de May 2019 Update en November 2019 Update. WSL2 verschijnt vooralsnog alleen voor x64-systemen.

Microsoft meldt WSL2 naar de eerdere Windows 10-versies te brengen omdat gebruikers hierom gevraagd zouden hebben. Gebruikers die de versies 1903 en 1909 van Windows 10 draaien, kunnen deze bijwerken naar OS-buildversies 18362 of 18363; als bij het versienummer het laatste getal 1049 of hoger is, is WSL2 aanwezig. De backport geldt alleen voor x64-systemen. Gebruikers van Windows 10 op ARM64 moeten Windows 10-versie 2004 gebruiken voor WSL2.

Microsoft introduceerde Windows Subsystem for Linux 2 bij de Windows 10 May 2020 Update van begin dit jaar. Met het subsysteem richt Microsoft zich op ontwikkelaars die bijvoorbeeld Linux-tools binnen Windows willen gebruiken. In plaats van op een relatief eenvoudige compatibiliteitslaag, zoals bij WSL1, is de tweede versie gebaseerd op een virtuele machine waarbinnen een door Microsoft zelf ontwikkelde opensource-Linux-kernel en de usermode van Linux draaien. Microsoft werkt eraan om Linux-bestanden binnen WSL vanuit de Verkenner te kunnen openen.