Linux-kernel 5.12 krijgt officieel ondersteuning voor de Nintendo 64

De Linux-kernel gaat na een onofficiële port nu een officiële versie krijgen met ondersteuning voor de MIPS-processor van de Nintendo 64. De aanvulling is aanwezig vanaf Linux-kernelversie 5.12, die in april moet verschijnen.

Lauri Kasanen, de ontwikkelaar die ook achter de onofficiële, aangepaste kernel van afgelopen december zat, is ook de auteur van de code die in de officiële kernel wordt verwerkt. Kasanen tekende in december echter al wel aan dat zijn port 'continu flirt' met out of memory-errors, wegens de karige 4MB aan geheugen. Echter lijken zijn aanpassingen inmiddels goed genoeg te werken voor officiële verwerking in de kernel.

Hoewel Kasanen in december al twijfelde aan het nut van het mergen van zijn werk met de mainline Linux-kernel, omdat het in zijn woorden een 'oud, niche en gelimiteerd platform' is, gaat dat dus toch gebeuren. Een mogelijke serieuze toepassing voor de kernel, is het draaien van Linux-based console-emulators op de console. Wellicht dat een Nintendo 64 bijvoorbeeld kan functioneren als een emulator voor alle Nintendo-consoles die eraan vooraf gingen.

Momenteel zit het releasekanaal van de Linux-kernel op versie 5.10 en van 5.11 is release candidate 4 beschikbaar. Deze code wordt verwerkt in 5.12. Wie dus echt niet kan wachten tot de release van 5.12 in april om Linux te draaien op zijn Nintendo 64, kan beter nog even met de onofficiële kernel aan de slag gaan. Installatie van Linux op de console moet wel gaan via een custom flashcart, aldus Phoronix.

De Nintendo 64 werd in 1996 voor het eerst uitgebracht en verscheen een jaar later op de Europese markt. De console beschikte over een 64-bits MIPS R4300-cpu met een kloksnelheid van 93,75MHz en een RCP-gpu van Silicon Graphics, die draaide op 62,5MHz. De N64 had standaard 4MB aan geheugen, hoewel dit verdubbeld kon worden met een 'expansion pak', die vereist was voor enkele games als The Legend of Zelda: Majora's Mask.

