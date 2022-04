Ontwikkelaar publiceert Nintendo 64-port van Linux-kernel

Opensource-ontwikkelaar Lauri Kasanen heeft de Linux-kernel geport naar de Nintendo 64. Hij meldt dat de port handig kan zijn voor het porten van emulators naar de N64. Een rom van de Linux-port is beschikbaar op GitHub.

Kasanen publiceerde de Linux-port op Eerste Kerstdag, zo merkte ook Phoronix op. Hij vraagt daarnaast feedback aan leden van de Linux-mailinglijst, aangezien hij naar eigen zeggen niet zeker weet of het nuttig is om de kernelport voor een inmiddels 24-jarige console te mergen met de mainline Linux-kernel. "Een oud, niche en gelimiteerd platform", zo schrijft Kasanen.

De ontwikkelaar schrijft in de mailinglijst dat het makkelijker kan zijn om emulators naar de N64 te porten wanneer Linux beschikbaar is voor de console. Op GitHub schrijft Kasanen echter dat hij niet verwacht dat dit daadwerkelijk lukt: "Een zwaar gepatchte cen64 is gebruikt tijdens de ontwikkeling. Zelfs met al deze patches is dit onstabiel en buggy." Daarnaast meldt de ontwikkelaar dat de port 'continu flirt' met out of memory-errors. Een rom van de N64-Linux-kernel en de broncode zijn beschikbaar op GitHub.

De Nintendo 64 werd in 1996 voor het eerst uitgebracht en verscheen een jaar later op de Europese markt. De console beschikte over een 64-bits MIPS R4300-cpu met een kloksnelheid van 93,75MHz en een RCP-gpu van Silicon Graphics, die draaide op 62,5MHz. De N64 had standaard 4MB aan geheugen, hoewel dit verdubbeld kon worden met een 'expansion pak', die vereist was voor enkele games als The Legend of Zelda: Majora's Mask en Donkey Kong 64.

