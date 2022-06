Mozilla verplaatst ontwikkeling Servo-browserengine naar Linux Foundation

Het Servo-project voor de ontwikkeling van een onafhankelijke browserengine is door Mozilla ondergebracht bij de Linux Foundation. Het project krijgt een eigen bestuur en technische commissie om de toekomst van de engine te bepalen.

Het Servo Project meldt het nest bij Mozilla verlaten te hebben en een nieuw thuis bij de Linux Foundation gevonden te hebben. Een eigen bestuur en technische commissie gaat de koers bepalen maar het doel blijft om een veilige renderingengine te ontwikkelen met hoge prestaties, die door derden in applicaties te integreren is.

De initiatiefnemers roepen ontwikkelaars op bij te dragen en het streven is om een lidmaatschap voor bedrijven te starten om de toekomst financieel veilig te stellen. Servo is een in Rust geschreven renderengine voor browsers waarvan delen geïntegreerd zijn in de Gecko-engine van Firefox. Het project is in 2013 gestart door Mozilla Research en Samsung.

Eerder dit jaar maakte Mozilla bekend dat het beheer over de programmeertaal Rust ondergebracht zou worden in een eigen stichting. Mozilla heeft dit jaar honderden medewerkers ontslagen. Begin dit jaar werd als reden genoemd dat de ontwikkeling van succesvolle betaalde diensten langer duurde dan verwacht, halverwege het jaar werd naar de gevolgen van de coronacrisis verwezen.