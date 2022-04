Met dit artikel helpen we je op weg bij het programmeren met de taal Rust. We leggen kort uit wat Rust is en waarin de programmeertaal zich onderscheidt, we geven aan wat je nodig hebt om aan de slag te gaan, en lichten het framework Good Game Easily uit, waarmee je een snelle start kunt maken.

Rust is een algemene programmeertaal, begonnen door Graydon Hoare, als zijproject binnen de afdeling Mozilla Research. In 2009 begon Mozilla het project te sponsoren. De naam verwijst naar bepaalde schimmels uit de klasse van roesten en is een verwijzing naar robuust. Tijdens de ontwikkeling van Mozilla's Servo-engine werd de taal geoptimaliseerd en in 2015 verscheen versie 1.0. Sindsdien verschijnt er elke zes weken een nieuwe release.