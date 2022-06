Mozilla verlengt deal met Google voor zoekmachine in Firefox

Mozilla heeft recent de overeenkomst met Google om Google als standaardzoekmachine in de browser Firefox te houden verlengd. Volgens geruchten gaat het om een verlenging van drie jaar, waarvoor Mozilla zo'n 400 miljoen dollar per jaar zou krijgen.

Mozilla bevestigt de verlenging van de lucratieve samenwerking met Google tegenover ZDNet, zonder details te geven over de duur van de overeenkomst en het bedrag dat ermee gemoeid is. "Mozilla's samenwerking met Google is voortdurend, met Google als de standaardzoekprovider in de Firefox-browser in veel delen van de wereld. We hebben recent de samenwerking uitgebreid, en de relatie verandert niet", zo luidt de mededeling.

Volgens bronnen van ZDNet gaat het om een overeenkomst die Google tot 2023 de zoekmachine van Firefox maakt. Mozilla zou daar 400 tot 450 miljoen dollar per jaar voor krijgen. Duidelijkheid over deze informatie volgt waarschijnlijk pas in november, als Mozilla zijn financiële rapportage publiceert. Mozilla werkt, met enkel tussenpozen, al sinds 2006 samen met Google en is voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit de omvangrijke deals.

Dinsdag maakte Mozilla bekend een kwart van zijn personeel te ontslaan. Als reden noemde Mozilla dat het zich meer moest gaan richten op commercieel levensvatbare producten en diensten. Uit de nieuwe mededeling blijkt dat er via Google in ieder geval nog voldoende inkomsten binnenkomen. De bestaande overeenkomst zou eind dit jaar aflopen.

ZDNet schrijft op basis van informatie van zijn bronnen dat de ontslagen functies betreffen van divisies waar de organisatie de komende jaren geen prioriteit aan geeft. Het zou onder andere om personeelsleden binnen het threat management security team, ontwikkelaars voor de Servo-browserengine, beheerders van de Mozilla Developer Network-portal en het team achter de ontwikkeltools voor Firefox gaan. Op lange termijn zou Mozilla minder afhankelijk van Googles inkomsten willen worden, door geld te verdienen met eigen diensten.