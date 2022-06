NSA en FBI publiceren details over Linux-malware 'van Russische staatshackers'

De NSA en FBI publiceren in een gezamenlijk document de details van Drovorub, een tot nu toe nog onbekende toolset met Linux-malware die ingezet zou zijn door het team van Russische staatshackers naar wie met de namen Fancy Bear en APT28 verwezen wordt.

Drovorub richt zich specifiek op Linux-systemen en bestaat uit een implant met een kernel-modulerootkit, een tool voor port forwarding en een voor het verzenden van bestanden, in combinatie met een command & control-server. Bij een succesvolle aanval kan Drovorub direct communiceren met de c&c-server en zo bijvoorbeeld bestanden wegsluizen of binnenhalen, en commando's als root op een getroffen systeem uitvoeren. Daarnaast beschikt de toolkit over technieken die detectie op de host bemoeilijken. Dat schrijven de NSA en de FBI in hun rapport over Drovorub.

De malware zou niet eerder beschreven zijn en zou zijn ingezet door de Russische militaire eenheid 26165 van de GRU, een team van staatshackers dat door beveiligingsbedrijven ook wel Fancy Bear, APT28 en Strontium genoemd wordt. De FBI en NSA adviseren systeembeheerders om te updaten naar Linux-kernel 3.7 vanwege de ondersteuning voor ondertekende kernelmodules. Daarmee moet elke kernelmodule die geladen wordt, ondertekend zijn met een in de kernel gecompileerde sleutel.

De Amerikaanse beveiligingsdiensten geven geen details over de inzet door de Russische staatshackers en niet duidelijk is daarom welke doelwitten deze op het oog hadden. In het document stellen de Amerikanen dat de informatie wordt vrijgegeven zodat beheerders van beveiligde systemen en anderen de Russen van hun systemen kunnen weren. Daarbij leggen ze een link met de inmenging in de presidentiële verkiezingen van 2016 als voorbeeld van de dreiging die vanuit de staatshackers uitgaat.

In een aanvullende verklaring meldt de NSA dat de malware een bedreiging vormt voor de overheid omdat bijvoorbeeld systemen van het ministerie van Defensie op Linux draaien. De organisatie roept betrokkenen op actie te ondernemen tegen Drovorub. De naam komt volgens het onderzoek van drovo, Russisch voor hout en rub, wat te vertalen is als hakken. Drova zou echter ook gebruikt worden om drivers aan te duiden. Saillant detail is dat het Twitter-account van een Amerikaanse eenheid voor offensieve cyberaanvallen naar het onderzoek verwijst en daar Russia Today op attendeert. Russia Today wordt door critici gezien als een propagandakanaal van de Russische overheid.