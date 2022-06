Vr-game The Walking Dead Onslaught verschijnt 29 september

The Walking Dead Onslaught verschijnt 29 september voor de PlayStation VR, SteamVR en Oculus. Het gaat om een survivalshooter die gebaseerd is op de televisieserie van The Walking Dead.

Tegelijk met de bekendmaking van de releasedatum van 29 september, meldt ontwikkelaar Survios dat spelers inmiddels pre-orders kunnen plaatsen en ook is er een nieuwe trailer van het spel vrijgegeven. In die video is te zien hoe spelers zich in een post-apocalyptische wereld begeven en zich hordes zombies van het lijf moeten houden, waar de nodige gore bij komt kijken.

Ook zijn enkele prominente hoofdrolspelers van AMC's The Walking Dead-serie te zien, zoals Daryl, Rick en Michonne. Het verhaal van het spel speelt zich af na de oorlog met de Saviors en spelers dienen de nederzetting Alexandria opnieuw op te bouwen.

Aanvankelijk zou het spel vorig jaar uitkomen en zou er een co-op-modus aanwezig zijn, maar ontwikkelaar Survios zag zich genoodzaakt het spel uit te stellen en de co-op te schrappen, waardoor het nu een singleplayergame is geworden. Eerder dit jaar verscheen al de vr-game The Walking Dead: Saints & Sinners, maar deze is op de comics gebaseerd.