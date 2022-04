Criminelen breken in bij e-mailaccounts van verschillende Noorse politici

De Noorse overheid is getroffen door een cyberaanval. Daarbij zijn de e-mailaccounts van verschillende politici en ambtenaren gekraakt. Het is niet duidelijk wie de daders zijn of wat ze hebben gestolen.

Het zou gaan om een 'significante aanval', zegt de voorzitter van het Noorse parlement tegen Reuters. Tijdens de aanval zou 'een aantal' politici en werknemers zijn gehackt. Hoeveel dat er zijn, wil de voorzitter niet zeggen. Volgens de grootste oppositiepartij zouden er verschillende leden en werknemers zijn getroffen.

Er is nog niet veel bekend over de aanval. Zo is niet duidelijk door wie die is uitgevoerd, en op welke manier de hacks plaatsvonden. Ook is niet bekend welke informatie de aanvallers hebben buitgemaakt. Het nationale beveiligingsinstituut van Noorwegen, zegt dat het de politici bijstaat met hulp en technische ondersteuning bij het onderzoek.