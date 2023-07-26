Noorse overheid erkent gehackt te zijn via zeroday in Ivanti

De Noorse overheid bevestigt dat hackers via een zeroday in Ivanti-software zijn binnengedrongen bij twaalf ministeries. De bug is een authenticatieomzeiling, maar het is niet bekend wat de hackers in de Noorse systemen hebben gedaan.

Het nationale cybersecuritycentrum, de Nasjonal sikkerhetsmyndighet, bevestigt voor het eerst dat de Noorse overheid door een lek in Ivanti is getroffen. Vorige week werd al bekend dat twaalf Noorse ministeries gehackt waren, maar de manier waarop dat gebeurde was tot dat moment onduidelijk. De NSM zegt nu dat dat gebeurde door CVE-2023-35078.

De bug is een authenticatieomzeiling in Ivanti Endpoint Manager Mobile, dat vroeger bekend was als MobileIron. De bug maakte het mogelijk om op afstand de authenticatie van een systeem te omzeilen en zo informatie af te lezen. Dat kon door specifieke api-paths te volgen. De kwetsbaarheid krijgt een CVSS-score van 10.

Bij de aanval op de Noorse overheid werden twaalf ministeries getroffen, maar de ministeries van Algemene Zaken, Defensie en Buitenlandse Zaken vielen daar niet onder. De overheid gaf voorheen nog geen details over de aanval, maar inmiddels is er een update beschikbaar gesteld door Ivanti waardoor de NSM meer informatie en een algemene waarschuwing af wil geven. Voor zover bekend is de aanval op Noorwegen de enige waarin de bug actief misbruikt werd.