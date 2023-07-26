GitHub en bedrijven pleiten bij EU-politici voor bescherming van opensource-AI

Een aantal softwarebedrijven, waaronder GitHub en Creative Commons, pleit in een open brief aan het Europees Parlement voor een betere bescherming van opensourcesoftware in de AI Act. De bedrijven denken dat die manier van werken AI juist veiliger kan maken.

De brief is opgesteld door GitHub, Creative Commons, EleutherAI, Hugging Face, Laion en Open Future. De schrijvers richten zich op Europese beleidsmakers die werken aan regelgeving omtrent kunstmatige intelligentie en dan vooral de restricties die daaraan worden opgelegd. De bedrijven, die allemaal een verdienmodel hebben rondom opensourcesoftwareontwikkeling, pleiten er bij het Europees Parlement voor dat dergelijke ontwikkeling op bepaalde punten wordt uitgezonderd van de restricties in de AI Act. "De wet kan upstream-opensourceprojecten reguleren alsof het commerciële of al uitgebrachte AI-systemen zijn", schrijft GitHub. Dat kan volgens de briefschrijvers vervelende gevolgen hebben voor ontwikkelprocessen. Ook waarschuwen de schrijvers dat op die manier individuele onderzoekers en nonprofitonderzoeksinstituten hun werk niet meer kunnen doen.

De briefschrijvers denken dat opensourceontwikkeling juist van meerwaarde kan zijn voor kunstmatige intelligentie. "Open source ligt aan de grondslag van AI-ontwikkeling en beleid", zegt GitHub. Opensourceontwikkelaars zouden voor best practices zorgen, modellen documenteren en voor transparantie zorgen. Ook zou zulk beleid bijdragen aan verantwoordelijke ontwikkeling, samenwerking en concurrentie, zeggen de schrijvers.

In de brief staan vijf suggesties voor hoe de beleidsmakers volgens de ondertekenaars met AI moeten omgaan. Ze zouden moeten beginnen met het definiëren van de componenten van kunstmatige intelligentie. Europese techwetten, zoals ook de AVG, zijn bewust technologieneutraal opgeschreven. Zo kunnen nationale toezichthouders en juristen daar interpretatie aan geven via uitspraken en besluiten. De briefschrijvers willen echter dat die definitie direct uit de politiek komt.

Een andere suggestie is dat samenwerkende groepen die aan opensource-AI-projecten werken, worden uitgezonderd van de AI Act. Dat is geen altruïstisch voorstel, want het zou betekenen dat de bedrijven die de brief ondertekenen, niet onder de wet vallen, maar hun concurrenten wel.

De briefschrijvers pleiten er verder voor dat Europese toezichthouders meer samenwerken met ontwikkelaars en dat de wet voorziet in praktijktests voor onderzoeken. Tot slot willen de schrijvers dat de wet een duidelijk onderscheid maakt tussen verschillende soorten kunstmatige intelligentie, waarbij open source een aparte categorie is.