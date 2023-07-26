NOS: cookies van UWV trackten niet-ingelogde bezoekers langer dan gedacht

De cookies die de Nederlandse uitkeringsinstantie UWV gebruikte om websitebezoekers te volgen, werden ook gebruikt om gebruikers tijdens meerdere sessies te volgen. Daarmee lijkt de overtreding die eerder aan het licht kwam groter dan gedacht, blijkt uit onderzoek van de NOS.

De NOS, die eerder het nieuws over de UWV-cookies bracht, schrijft nu dat de overtreding verder ging dan aanvankelijk werd gedacht. Vorige week bleek dat het Nederlandse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen illegaal sessiecookies plaatste om daarmee fraude op te kunnen sporen. Het UWV volgde met die cookies websitebezoekers om te zien of die zich onterecht in het buitenland bevonden. In dergelijke gevallen konden 'overtreders' op een fraudelijst worden geplaatst.

Aanvankelijk stelde het UWV dat het alleen om cookies ging die voor een enkele sessie werden gebruikt en daarna werden verwijderd. Dat blijkt nu niet waar te zijn. De cookies konden in bepaalde gevallen bezoekers tot wel een halfjaar in de gaten houden, waardoor alle bezoeken in die periode aan elkaar konden worden gekoppeld.

Dat gebeurde ook voor bezoekers die niet inlogden op de website van de UWV. Aanvankelijk werden IP-adressen van bezoekers gekoppeld als ze inlogden via DigiD, maar nu blijkt ook dat bezoekers werden gevolgd als ze niet inlogden. Inmiddels is het systeem stopgezet, nadat de landsadvocaat daar kritiek op had geleverd en had gesteld dat er geen juridische basis bleek te zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels een onderzoek gestart.