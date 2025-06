'Sites van Vlaamse politieke partijen plaatsen cookies zonder toestemming'

De websites van twee Vlaamse politieke partijen plaatsen zonder toestemming te vragen cookies. Het gaat om CD&V en PVDA, al zegt eerstgenoemde de site inmiddels te hebben aangepast. Privacyexpert Bart van Buitenen onderzocht de sites van de Vlaamse politieke partijen.

In het onderzoek keek Van Buitenen naar de cookiebanner en de plaatsing van cookies van zeven Vlaamse politieke partijen. Alleen de sites van Open-VLD en Vlaams Belang hadden een correcte cookiebanner en cookiebeleid, zegt de Vlaamse privacyexpert. De site van Groen had een volgens Van Buitenen onduidelijke cookiebanner en plaatste zonder toestemming 'onnodige' cookies, waaronder Google Analytics-cookies. De site van Groen is inmiddels aangepast; deze aangepaste site voldoet volgens de expert wel.

CD&V heeft volgens Van Buitenen een cookiebanner die voldoet, alleen plaatst de site voordat de gebruiker een keuze heeft gemaakt cookies, waaronder voor Facebook, Hotjar, Doubleclick en Google Analytics. Deze partij zegt tegen VRT NWS de site inmiddels te hebben aangepast, iets dat Van Buitenen nog niet heeft bevestigd.

N-VA heeft volgens het onderzoek een 'verwarrende' cookiebanner, met de knoppen 'Alle toestaan' en 'Mijn keuzes bevestigen'. Standaard zijn alle cookiekeuzes gedeactiveerd; 'Mijn keuzes bevestigen' betekent dus eigenlijk dat alle cookies geweigerd worden. Dit zien gebruikers pas als ze door de menu's in de cookiebanner klikken, waardoor het volgens Van Buitenen niet direct duidelijk is dat 'Mijn keuzes bevestigen' betekent dat cookies worden geweigerd. De expert keurt deze cookiebanner daarom af.

Ook de cookiebanner van Vooruit klopt volgens het onderzoek niet; deze banner heeft een grote 'Alle cookies accepteren'-knop, met daarnaast een kleine 'aanpassen'-knop. Gebruikers kunnen er dus niet direct voor kiezen om alle cookies te weigeren, maar moeten daarvoor naar een menu. De site van PVDA plaatst tot slot zonder toestemming cookies van onder meer Hubspot en Google Analytics. Deze partij zegt aan een oplossing te werken.

Van Buitenen zegt zijn onderzoeksidee te hebben overgenomen van Ron Roozendaal en Floor Terra. De Nederlandse NOS schreef eerder in november dat vier Nederlandse politieke partijen zonder toestemming trackingcookies plaatsen. In Nederland zijn op 22 november verkiezingen voor de Tweede Kamer. In België zijn in juni 2024 verkiezingen, onder meer voor het Vlaams Parlement.