TikTok krijgt Franse boete van 5 miljoen euro vanwege cookietoestemming

TikTok heeft van de Franse privacytoezichthouder CNIL een boete van vijf miljoen euro gekregen. Het sociale medium maakte het moeilijker om cookies te weigeren dan ze te accepteren, wat tegen de Franse wet is. Inmiddels zijn de cookie-instellingen aangepast, ook in Nederland en België.

Tot februari vorig jaar was het voor TikTok-gebruikers eenvoudiger om alle cookies te accepteren dan het was om ze allemaal te weigeren. Het accepteren van alle cookies was namelijk mogelijk met een 'accept all'-knop, maar wie alle cookies wilde weigeren, moest volgens CNIL 'meerdere knoppen indrukken'.

Dit proces belemmerde volgens de waakhond de vrijheid van cookietoestemming, waardoor TikTok de databeschermingswet van het land heeft overtreden. Die wet vloeit voort uit de e-privacyverordening, de boete is dus geen AVG-boete. Daardoor kon CNIL ook een onderzoek starten, ook al staat het Europese hoofdkantoor van TikTok in Ierland.

De cookieovertreding gaat alleen om de webversie van TikTok. Met de handelswijze werd het lastiger om cookies te weigeren dan ze te accepteren, waardoor gebruikers werden aangemoedigd om alle cookies te accepteren. In februari 2022 voegde TikTok een 'reject all'-knop toe aan de site. CNIL zegt daarnaast dat gebruikers niet duidelijk werden geïnformeerd over het gebruik van de cookies.

CNIL zegt de hoogte van de boete te hebben gebaseerd op de overtreding, de hoeveelheid getroffen gebruikers, onder wie kinderen, en het feit dat de waakhond 'meermaals' heeft gezegd dat deze handelswijze verboden is. Onlangs kwamen onder meer Microsoft en Facebook in de problemen vanwege deze cookietoestemmingen.