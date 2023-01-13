TikTok krijgt Franse boete van 5 miljoen euro vanwege cookietoestemming

TikTok heeft van de Franse privacytoezichthouder CNIL een boete van vijf miljoen euro gekregen. Het sociale medium maakte het moeilijker om cookies te weigeren dan ze te accepteren, wat tegen de Franse wet is. Inmiddels zijn de cookie-instellingen aangepast, ook in Nederland en België.

Tot februari vorig jaar was het voor TikTok-gebruikers eenvoudiger om alle cookies te accepteren dan het was om ze allemaal te weigeren. Het accepteren van alle cookies was namelijk mogelijk met een 'accept all'-knop, maar wie alle cookies wilde weigeren, moest volgens CNIL 'meerdere knoppen indrukken'.

Dit proces belemmerde volgens de waakhond de vrijheid van cookietoestemming, waardoor TikTok de databeschermingswet van het land heeft overtreden. Die wet vloeit voort uit de e-privacyverordening, de boete is dus geen AVG-boete. Daardoor kon CNIL ook een onderzoek starten, ook al staat het Europese hoofdkantoor van TikTok in Ierland.

De cookieovertreding gaat alleen om de webversie van TikTok. Met de handelswijze werd het lastiger om cookies te weigeren dan ze te accepteren, waardoor gebruikers werden aangemoedigd om alle cookies te accepteren. In februari 2022 voegde TikTok een 'reject all'-knop toe aan de site. CNIL zegt daarnaast dat gebruikers niet duidelijk werden geïnformeerd over het gebruik van de cookies.

CNIL zegt de hoogte van de boete te hebben gebaseerd op de overtreding, de hoeveelheid getroffen gebruikers, onder wie kinderen, en het feit dat de waakhond 'meermaals' heeft gezegd dat deze handelswijze verboden is. Onlangs kwamen onder meer Microsoft en Facebook in de problemen vanwege deze cookietoestemmingen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 13-01-2023 07:37 63

13-01-2023 • 07:37

63

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Reacties (63)

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WendelV 13 januari 2023 07:44
Heel goed. Aanpakken die grote bedrijven, ter bescherming van burgers. Ben zelf niet een groot fan van hoe de cookie wet is vormgegeven, hoop dat we Frankrijk kunnen volgen in dergelijke duidelijke regels.
iAR @WendelV13 januari 2023 08:07
Het idee achter de cookie wet is prima maar de uitvoering is compleet waardeloos. Elke website heeft wel weer een andere versie, soms waarbij je zelfs moet scrollen. Of als je ze wilt aanpassen dat je een opslaan indicator krijgt die heel irritant even op 70% blijft hangen om je te straffen.

Ik klik tegenwoordig gewoon op de eerste de beste knop en blokkeer alles via Pi-Hole en dergelijke. No merci.
Maurits van Baerle @iAR13 januari 2023 08:29
Ken je Consent-o-Matic? Dat is een browser extension voor Chrome, Firefox, Safari en Edge die bij de meest voorkomende cookie- en vergelijkbare toestemmingsopties overal de voor jou minst ingrijpende kiest. Hij kiest gewoon overal opt-out of de minst privacyschadelijke optie. Soms duurt het even een paar seconden omdat je hem in de hoek tientallen schuifjes ziet omzetten. :D
Alxndr @Maurits van Baerle13 januari 2023 09:38
Mooi dan ga ik deze proberen. Ik had er laatst een maar daarbij had ik het vermoeden dat die gewoon alles accepteert.

Toch lastig dat je dat niet makkelijk van controleren, het is het alsof ze het expres zo onduidelijk mogelijk maken... :+

Ik zou graag een browser hebben die aan de kant van de gebruiker staat en met een heldere interface aangeeft wat voor ongein sites proberen uit te halen.

Cookies, pop-ups, trackers, locaties,
notificaties, redirects.. alles moet gewoon standaard compleet uit staan en geblokkeerd worden. Daar wil ik dan best een abo van €5 per maand voor afsluiten
iAR @Alxndr13 januari 2023 09:54
...nieuwsbrieven, auto play videos en clickbait "we moeten toch elke dag wat posten dus fuck de kwaliteit" posts. Het web zit vol irritante content. Maar ik ben bang dat het geen 5 euro gaat kosten, als het al mogelijk is. Desalniettemin doe ik veel van die dingen nu via plugins of ad blockers. Levert de sites ook niets op, maar persoonlijk ben ik dat station al wel voorbij.
Alxndr @iAR13 januari 2023 10:05
Nieuwsbrieven vallen onder pop-ups?

Autoplay heb ik alleen op mn mobiel last van (toch vreemd dat FF op desktop dat wel gewoon blokkeert maar de instelling er op mobiel niet is)

Sites die clickbait tactieken gebruiken laat ik gewoon links liggen.

Wat ik bedoel is dat ik plugin bouwers niet helemaal vertrouwd qua compatibiliteit met elkaar, ik kan niet zien wat er op de achtergrond met elkaar botst.

Veel mensen denken bijvoorbeeld ook dat meer virusscanners beter zijn, en hebben niet door dat ze elkaar dan in de weg (kunnen) zitten.

Ik zit in de split tussen weten wat gevaren en risicos zijn, maar niet genoeg er van weten om het allemaal perfect op elkaar af te stemmen. Kijk alleen al naar de opties die een plugin als ghostery heeft, iets met bonen en het bos zien.

Daarom wil ik een partij die al deze zaken bundelt, test en onderhoud. En dan mij geld vraagt ipv mijn gegevens te verkopen aan derden.
Stoney3K
@Alxndr13 januari 2023 14:38
Nieuwsbrieven vallen onder pop-ups?
Bij heel veel sites krijg je tegenwoordig een paginagroot venster over de tekst heen met "Subscribe to our newsletter / Not now" als je net het cookie-consent hebt weg geklikt.

Als je pech hebt krijg je daarna nog zo'n zeurscherm waarin ze je vragen of ze pushmeldingen mogen sturen.
Alxndr @Stoney3K13 januari 2023 16:33
pushmeldingen/notificaties, vragen om je locatie etc zet je toch gewoon uit in je browser-instellingen? Dat werkt bij mij in 99% van de gevallen. En zeurscherm? Dat is toch gewoon een heel klein venstertje linksboven? (in Firefox en Chrome in ieder geval)
Stoney3K
@Alxndr13 januari 2023 16:35
Ik bedoel dus een hele grote DIV die vaak na het laden van de pagina over de tekst heen gezet wordt door de site zelf, met "Enable our notifications! / Not now" waarná je pas het venstertje van de browser krijgt voor pushmeldingen.

Dat is puur en alleen gedaan om de in-your-face factor te vergroten wanneer je een artikel wil lezen.
Alxndr @Stoney3K13 januari 2023 16:40
DIV? weer wat geleerd, nooit geweten dat dat zo heet. Maargoed, die worden door Ublock goed tegengehouden, want dat soort ongein kom ik alleen op Chrome tegen (wat ik kaal, zonder add-ons gebruik voor werk)
B64 @Alxndr13 januari 2023 13:31
Nieuwsbrieven vallen onder pop-ups?
In zekere zin wel ja. Hoeveel sites zijn er niet waar het vinkje voor nieuwsbrieven standaard aan staat? Als je dus even niet oplet popt er dus automagisch allerlei mail op in je mailbox waar je nooit meer vanaf komt.
Alxndr @B6413 januari 2023 16:31
Sorry, maar om een nieuwsbrief te ontvangen moet je toch echt zelf je emailadres invullen, daar is niets automagisch aan.

Op het moment dat je je registreert bij een site moet je daar natuurlijk wel op bedacht zijn, maar een site die dit soort dingen daarbij automatisch aan heeft staan (wat volgens mij niet eens mag?) keer ik direct de rug toe, dan ga ik wel naar de concurrent. (ik heb dit trouwens in de laatste 15+ jaar niet gezien)
gimbal @Alxndr13 januari 2023 12:58
Popup nee, maar ik begin ze meer onder spam te verdelen om eerlijk te zijn. Ze verschijnen als paddestoelen.
Sk313t0r @Maurits van Baerle13 januari 2023 08:48
Thanks, meteen geinstalleerd!
kabelmannetje @Maurits van Baerle13 januari 2023 09:08
Ghostery doet dat ook. Wat een genot.
iAR @Maurits van Baerle13 januari 2023 09:52
Er zijn meer van die opties, maar het gebeurt me vaak genoeg dat sommige sites dan niet werken. Of ze laden niet, of er blijft zo'n half onzichtbaar vlak over.
WillySis
@iAR13 januari 2023 10:42
Niet iedereen heeft een Pi-Hole ter beschikking.
De uitvoering van de cookie-wet is inderdaad waardeloos. Het accepteren van cookies is overal zeer gemakkelijk, maar om te weigeren moet je vaak een hele serie aan verschillende cookies uitzetten. De Europese richtlijn is helaas te vaag op gesteld. Men moet expliciet toestemming vragen, maar er is geen tekst opgenomen over de mogelijkheden die men moet bieden als men die toestemming niet wil geven. De Fransen hebben dat gat in het overnemen van de Europese richtlijn in lokale wetgeving netjes ingevuld en beginnen dat nu ook netjes te handhaven.
Ook de AP begint steeds meer het standpunt aan te nemen dat het niet willen geven van toestemming in moet houden dat je dat dus moet kunnen weigeren. Weigeren moet dan niet inhouden dat je eerst een hele lijst met verschillende cookies uit moet zetten (dat is verkapt dwingen richting accepteren), maar dat dat met één, hooguit twee klikken moet kunnen.

Op de computer zijn er wel verschillende mogelijkheden (voor de tweakers) om cookies gemakkelijk tegen te houden, maar op telefoons is dat een stuk minder. De massa is gewoon afhankelijk van wat op de sites wordt aangeboden.
Elidibus @WillySis13 januari 2023 15:56
M.I heeft de EU een flinke kans laten liggen om tracering volledig aan banden te leggen. Elke vorm van data verzameling zou verboden moeten worden. Nu focussen ze heel hard op cookies, en wordt er gewoon doodleuk een alternatief gemaakt. Hierdoor gaan we altijd achterlopen op technische ontwikkeling.

Vergaande data verzameling (buiten het eigen platform) en targeted ads zijn helemaal niet voordelig voor de gebruiker. Dit is hetgeen dat wel gepredikt wordt door de grote tech giganten. Overheden behoren haar burgers te beschermen.
WillySis
@Elidibus15 januari 2023 17:48
Ik ben voor verregaande privacy, maar toch ben ik het niet met je eens.
Tracering en gepersonaliseerde advertenties hebben wel degelijk nut. Ik heb ook liever dat dat aan de hand van cookies wordt gedaan dan op een nog meer verscholen manier op andere servers.
Tracering is voor een flink aantal zaken belangrijk. De advertentiemarkt is er daar maar een van, maar heel veel andere sectoren hebben er ook baat bij. Eigenlijk is het een onmisbare tool geworden voor alles wat met planning voor gebruik in de toekomst gaat. Dat gaat van een Pizzatent, via evenementen tot aan overheden.
De advertentiewereld is tegenwoordig enorm en zeker in Amerika en Europa is dat HET smeermiddel van het internet geworden. De advertenties zijn een belangrijke bron van inkomsten voor veel apps en websites. Voor advertenties wordt met plezier het vijf tot tien-voudige betaald. Door die advertentie-inkomsten is het interessant om apps te ontwikkelen en websites te kunnen onderhouden.
Naar schatting wordt het hele internet (inhoud en infrastructuur) voor minimaal 20% door de advertentiebranche bekostigd. Een aantal bedrijven (zoals Apple, Google, Meta, Microsoft) steken daar wel een buitengewoon groot deel van in hun zak.

Mijn voorkeur om het bij cookies te houden is omdat je daar als gebruiker zelf nog enige invloed op kan uitoefenen. Ze staan immers op jouw device en daarmee heb jezelf het beheer in handen.

De overheden horen hun burgers wel te beschermen, daarom moeten er ook regels komen om cookies gemakkelijk te kunnen weigeren en moet iedereen inzicht kunnen krijgen wie er cookies plaatst en waarvoor die gebruikt worden.
Elidibus @WillySis16 januari 2023 09:25
Mijn standpunt is dat de targeted / traced adds helemaal niet nodig zijn en ik zet mijn vraagtekens bij hoe effectief ze zijn. Een website als Tweakers leunt op ad inkomsten, wat prima is. Echter hebben ze m.i. geen tracering nodig om deze ads te serveren. Als iemand op een website als tweakers zit, kan je perfect weten wat voor soort ads gaan aan slaan. Je hoeft hier geen ad van een kinderwagen te tonen, maar een monitor of tv zal wel voor de hele doelgroep in de smaak vallen. Op sites als Facebook is dit een stukje moeilijker, maar dit kan je perfect afvangen met de "interne" kennis van Facebook. Als iemand veel vakantie achtige dingen bekijkt, kan je perfect een ad van Booking.com laten zien. Hetgeen wat m.i. te ver gaat is om te laten zien: "Rond nu je boeking voor X af", waar je gisteren eventueel naar gekeken hebt. Voor Booking waardevolle info, natuurlijk. Maar ze gaan nog altijd verkopen als het een generieke ad is voor vakanties hoor.

Verder vraag ik me uberhaupt af of het helpt, dat voorbeeld van Booking geeft mij jeuk en is een van de redenen waarom ik daar nooit een reis boek. Verder geven targeted ads vooral aan wat je al gekocht hebt (en dat is deels by design), wat m.i. nutteloos is. Daarnaast filteren ze voor mij persoonlijk heel veel andere ads weg, die misschien juist wel heel erg nuttig hadden geweest. Ik val niet in de doelgroep voor een scootmobiel (gelukkig niet). Maar misschien mijn opa wel en misschien wil ik die wel voor hem kopen. Ik zit niet in de materie dus weet niet waar ik zoiets het beste bestel, een dergelijke ad zou mij dan misschien wel over de streep kunnen trekken. In ieder geval meer dan een reclame van een reis die ik al geboekt heb.
WillySis
@Elidibus16 januari 2023 12:22
Een site als Tweakers is op een vrij goed te definiëren doelgroep gericht. Je ziet er ook voornamelijk tech-gerelateerde advertenties. Dat komt voor een groot deel juist door de cookies. Google bouwt namelijk niet alleen profielen op van personen, maar ook van websites.
Het feit dat jij Booking.com als voorbeeld noemt bewijst dat cookies tot op zekere hoogte werken. De naamsbekendheid is bij jouw in elk geval hoog. Mocht je een ergens een hotel zoeken, dan is de kans groot dat Booking.com als eerste in jouw gedachten komt om een hotel te zoeken.

Waar en hoe vaak een advertentie wordt getoond is aan de opdrachtgever. Die kan zijn doelgroep heel breed definiëren (zoals Booking.com), maar ook verregaand specificeren. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de prijs per advertentie en klik. Zo betaalt Booking.com vermoedelijk iets in de orde van grootte van 0,1 cent en 0,3 cent voor een getoonde of aangeklikte advertentie. De klik-rate zal misschien de 1 op duizend niet eens halen. Een kennis van mij heeft een heel nauw gedefinieerd profiel voor zijn bedrijf opgesteld. Die betaald nu € 4,- voor het tonen van een advertentie en € 15,- voor het aanklikken. De click-rate zit op ruim 10%. In bijna 5% van de gevallen leidt het aanklikken van de advertentie in een opdracht. De kans dat zijn advertentie tot een opdracht leidt is dus 0,5%. Zijn advertentie wordt gemiddeld 15 keer per werkdag getoond en levert elke maand één of twee nieuwe klanten op. Dat is in zijn sector redelijk veel.

Meta heeft voor Instagram en FaceBook weer andere (en verschillende) algoritmes.
Floort
@WendelV13 januari 2023 07:51
Deze zelfde regels gelden hier in Nederland ook. Het verschil is dat de CNIL ze af en toe lijkt te handhaven terwijl de AP en de ACM dat al enige tijd niet meer lijken te doen.
Alxndr @Floort13 januari 2023 09:31
De regel dat je met 1 Klik alles af kan wijzen? Dat mogen ze wel eens heel hard op gaan handhaven. Ik zie ze wel steeds vaker, maar de meerderheid van de sites nog steeds niet.
Floort
@Alxndr13 januari 2023 09:35
Met wat kanttekeningen omdat het niet zo letterlijk in de AVG staat, maar ja. Wat hier gehandhaafd wordt is de Franse implementatie van de Europese regelgeving die we hier in Nederland de 'cookiewet' noemen. Die verwijst naar de AVG voor de regels waar toestemming aan moet voldoen en die regels zijn hetzelfde van toepassing in Frankrijk en in Nederland.
Alxndr @Floort13 januari 2023 09:47
Als het er niet letterlijk staat kunnen/mogen landen het dus op hun eigen manier interpreteren wat tot verschillen kan leiden.

Ik vind het moeilijk voor te stellen dat zoveel sites de regels bewust zouden overtreden, zeker als handhaving volgens mij heel makkelijk is.

Je ziet binnen een seconde of de alles afwijzen knop wel of niet bestaat, bestaat die niet > waarschuwing. Bestaat die twee weken later nog niet > boete.

Dat proces is zelfs te automatiseren, binnen een paar weken kun je alle sites checken en het hele probleem oplossen.

Wat zie ik over het hoofd? Of zijn mensen weer aan het slapen of corrupt?
Floort
@Alxndr13 januari 2023 10:01
Je bekijkt het te zwart/wit. Een vrij uitgebreide analyse van de betreffende regels inclusief een link naar een uitgebreide paper met nog meer uitleg heb ik op het forum gepost: forumtopic: Verwijderen tracking-data

En zolang er weinig gehandhaafd wordt zal je zien dat veel mensen zich niet of minder bewust zijn van de regels of dat er vanwege het lage risico op handhaving gekozen wordt om het risico maar te nemen.

Handhaving is overigens wel een stuk complexer dan wat je nu omschrijft, maar dit is wel een relatief makkelijke overtreding om op te handhaven. Dat er hier in Nederland niet zichtbaar op gehandhaafd wordt is het gevolg van keuzes. Zie ook de discussie hierboven.
CivLord @Alxndr13 januari 2023 13:02
Er is geen regel dat je met één klik alles af moet kunnen wijzen. Er is een regel dat je alles met net zo veel/ weinig moeite moet kunnen afwijzen als dat je het kan accepteren.
Maar mijn eigen ervaring is ook dat ik voor alles afwijzen vaak minstens één of twee keer extra moet klikken en dan vaak ook eerst nog naar de onderkant van een lijst moet scrollen.
Alxndr @CivLord13 januari 2023 16:36
Er is geen regel dat je met één klik alles af moet kunnen wijzen. Er is een regel dat je alles met net zo veel/ weinig moeite moet kunnen afwijzen als dat je het kan accepteren.
Ik ken geen enkele site waar er niet direct een grote (de grootste) knop "alles accepteren" staat, defacto betekend dat dus dat je het ook met één klik moet kunnen afwijzen.

En dat je extra moet klikken of scrollen is dus een overtreding van de regels.
T-Forever @Floort13 januari 2023 08:05
Een waakhond heeft weinig zin wanneer je hem aan de ketting legt.
Budgetten worden gewoon afgeknepen en de effectiviteit is weg, precies zoals de politiek het wilt.

FTE groei zegt weinig zonder de werkdruk toename in acht te nemen

"Er worden keuzes gemaakt in strategie, prioriteiten, manier van behandeling van onderzoeken. Allemaal relevante aspecten waar je aan voorbij gaat. "

Wat allemaal irrelevant is met een voldoende hoog budget.

[Reactie gewijzigd door T-Forever op 23 juli 2024 08:45]

Floort
@T-Forever13 januari 2023 08:14
Als ik de ontwikkelingen van 2016 naar 2021 erbij pak is het aantal fte dat bij de AP werkt meer dan verdubbeld en tegelijkertijd het aantal afgeronde onderzoeken in een jaar met meer dan 75% afgenomen. In 2016 heeft de AP rond de honderd cookie-gerelateerde onderzoeken afgerond, In 2021 en ook in 2022 volgens mij nul.

Edit: Er is meer veranderd dan alleen het budget en het is daarom veel te makkelijk om je te beperken tot het afknijpen van de toezichthouder. Er worden keuzes gemaakt in strategie, prioriteiten, manier van behandeling van onderzoeken. Allemaal relevante aspecten waar je aan voorbij gaat.

[Reactie gewijzigd door Floort op 23 juli 2024 08:45]

Iblies @T-Forever13 januari 2023 11:53
In principe heb je geen grote budgetten nodig als je de precedenten uitwerkt en er consequenties aan gaat vastbinden.

Met de huidige set die ze al hebben kun je al op zijn minst werkgever aanpakken en aansprakelijk stellen.


Je ziet echter dat ze het dusdanig hebben uitgehold dat het zelfs aan communicatie schort wat verdacht veel op sabotage van de kant van de overheid begint te lijken.
Verwijderd @T-Forever13 januari 2023 08:19
Budgetten worden gewoon afgeknepen
als je een dergeljke dienst zelf verzorgend maakt, dan gaan ze wel op zoek naar fouten, geven een boete, en kunnen van dat geld weer een tijdje leven. Van al die boetes zou een dergelijke instantie -volgens mij- prima in leven gehouden kunnen worden. Maar zo werkt het helaas niet.
bzzzt @Verwijderd13 januari 2023 08:31
Hoezo helaas? Als instanties boetes die ze uitdelen mogen houden leidt dat bijna onvermijdelijk tot perverse prikkels om overal maar een overtreding van te maken. (zoek eens op wat de politie in de VS allemaal legaal mag inpikken onder de noemer 'civil asset forfeiture', dat is geen situatie die ik hier graag zou zien...)
Alxndr @Verwijderd13 januari 2023 09:53
Dat moet je helemaal niet willen. Ze moeten gewoon procedures vereenvoudigen, zo moeilijk & langdurig hoeft het allemaal niet te zijn.

Ik vraag me af wat er nu voor zorgt dat het allemaal zo langzaam gaat, het lijkt mij meer onwil en onkunde dan beperkt budget een mankracht.
CivLord @Verwijderd13 januari 2023 12:58
Dan gaan ze op zoek naar makkelijk te constateren overtredingen die verhoudingsgewijs hoge boetes opleveren, waarbij het nadeel van de twijfel bij de te controleren organisaties ligt. Lastigere controles, die misschien niet altijd tot een boete leiden, maar wel mogelijk wel een groter privacyprobleem aan het licht brengen blijven dan op de plank liggen.
Floort
@T-Forever14 januari 2023 11:27
Een "voldoende hoog budget" is een ongespecificeerde fantasie. Zelfs de budgetten die de AP zelf heeft gevraagd zijn geschreven voor scenario's waarbij alsnog lastige keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld moeten worden. Ik krijg uit verschillende hoeken de indruk dat er nu meer capaciteit wordt besteed aan het afwijzen van klachten over online tracking en cookiemuren dan het zou moeten kosten om er in ieder geval een beetje op te handhaven. Dat is een keuze.
PageFault @WendelV13 januari 2023 08:27
Op zich wel, maar er zijn zoveel sites waar je zoveel handelingen moet doen om alleen de noodzakelijke cookies te accepteren ipv de hele berg.

Overigens zie ik niet in waarom een willekeurige website niet zou werken zonder uberhaupt cookies op te slaan... In mijn beleving wordt er altijd wel iets door je strot gedrukt.
mjtdevries @PageFault13 januari 2023 09:54
Ik weiger ook altijd cookies, maar ik kom niet heel veel sites tegen waarbij je zoveel handelingen moet doen.
Meestal kan ik met een paar kliks alles weigeren. De sites waarbij je dan tientallen kliks moet doen zijn echt zeldzaam in mijn ervaring.
lenwar
@WendelV13 januari 2023 11:21
Heel goed. Aanpakken die grote bedrijven, ter bescherming van burgers
Niet alleen de grote bedrijven natuurlijk. Alle bedrijven moeten zich aan dit soort regels houden. Het is van de zotte hoeveel moeite je soms moet doen om 'geen marketingcookies' te willen. Ook dat 'legitiem belang' wordt gevoelsmatig echt misbruikt. Maar goed dat is een andere discussie :)

Je komt volgens mij ook al een heel end door domweg überhaupt derdepartijcookies te blokkeren in je browser, aangezien de meeste marketingbedrijven nog altijd via hun eigen domeinen werken.
Verwijderd 13 januari 2023 07:48
Poe he, wel 5 hele miljoen voor de appmaker uit een dictatuur die iedereen de moeder bespioneert en miljarden binnenharkt.
Triblade_8472 @Verwijderd13 januari 2023 08:06
Ze hebben het anders wel aangepakt nu. Het cookie systeem is aangepast.

Dit moet je zien als een finale waarschuwing. Als ze zelfs die zouden negeren komen ze denk ik wel in financieel gevaarlijk vaarwater.
Zyppora @Triblade_847213 januari 2023 08:56
Dit moet je zien als een finale waarschuwing. Als ze zelfs die zouden negeren komen ze denk ik wel in financieel gevaarlijk vaarwater.
Denk je dit echt? Het kan Tiktok volgens mij weinig schelen hoe hoog de boetes worden zo lang ze maar voor de Chinese overheid kunnen spioneren. Diezelfde overheid hoest die boete wel op. Sterker nog, ik denk dat ze hun ballen uit hun broek lachen met deze schamele 5 miljoen euro boete. En waarvoor? Omdat ze het weigeren van cookies wat lastiger maakten?

Ik zie wel meer boetes van privacy-instanties zoals CNIL en AP (en ook op Europees niveau) naar overduidelijk privacyschendende multinationals en wat me opvalt is dat het allemaal randzaken zijn die waar ze op beboet worden. Ik bedoel: Tiktok krijgt hier een boete voor hun cookiebeleid. Terwijl we hier een zaak over voeren zuigen ze doodleuk complete smartphones leeg met hun app. Wanneer gaan we de olifant eens uit de porseleinkast halen in plaats van het glas vervangen?
Triblade_8472 @Zyppora13 januari 2023 10:20
Ja natuurlijk werkt dit, dat is juist het hele artikel toch? In februari 2022 is het al aangepast naar de wens van CNIL. En nee, natuurlijk kan ze die 5 miljoen niet schelen.

Maar ik snap je verhaal niet, evenals je '2' want er is niks informatiefs aan. Je schrijft dat die 5 miljoen te weinig is, maar het artikel schrijft juist dat het geholpen heeft.

Volgens mij gaat het artikel over CNIL dat TikTok wil dwingen een ander cookie beleid te hanteren. En dat is na de boete toch gelukt?

Dus wie wint er nu? Volgens mij de wet/CNIL.
Maar vooral, wat zouden ze meer opschieten met een hogere boete nu te geven?

En ja, van mij mag al die meuk, inclusief TikTok, van de aardbodem verdwijnen. Maar dit artikel gaat niet over hoe tof we social media of China vinden volgens mij.
Zyppora @Triblade_847213 januari 2023 11:35
Mijn probleem hiermee is dat de focus verkeerd ligt. We pakken ze nu op een vormfout, terwijl het bedrijf in kwestie zo'n beetje elke privacywet overtreedt die we in de EU hebben. Kunnen we daar de tijd, energie en het geld niet in steken?

Natuurlijk gaat tiktok akkoord met deze boete, en met het aanpassen van het cookiebeleid. Let wel: ze gaan het nu makkelijker maken om op 'reject' te klikken. Misschien dat ze ook wel zo gul zijn dat ze die keuze daadwerkelijk gaan respecteren. Maar zo lang er door Europa niets gezegd wordt over de overige inbreuken gaan die vrolijk door.

Het enige waar ze bang voor zijn is dat ze in de EU geblokkeerd gaan worden. Voor de rest mag het CNIL deze 'overwinning' hebben, China gaat doodleuk door met de schendingen en betaalt lachend deze boete.
kabelmannetje @Zyppora13 januari 2023 09:10
Ja. Wat beter werkt is een flink percentage van de wereldwijde omzet als boete. Dat tikt rap aan bij grote bedrijven.
iAR @Verwijderd13 januari 2023 08:09
Precies dit. Het klinkt een beetje als "foei, niet meer doen he?". Het lijkt me dat dit soort fooien worden ingecalculeerd en dat de winst die het misbruik oplevert vele malen hoger is.

Het geld natuurlijk ook voor Facebook en dergelijke maar ik begrijp niet dat wij in Europa China nog als lief ontwikkelingsland zien. Hier krijgen we echt over 10 jaar enorme spijt van.
Verwijderd @iAR13 januari 2023 08:39
1. Het gaat Alleen over Frankrijk.
2. Tis een cookie melding, dus zal niet over de app gaan.

Hoeveel gebruikers zal het om gaan dan..

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 08:45]

Zyppora @Verwijderd13 januari 2023 08:58
Het is natuurlijk wel hetzelfde CNIL in Frankrijk dat zowel over het cookiebeleid als over de app zelf moeten bepalen of die de privacy van haar burgers schendt. Dus waarom ze zich focusen op de cookies is mij een raadsel.
iAR @Verwijderd13 januari 2023 09:55
Wat is precies je punt?
Verwijderd @iAR13 januari 2023 10:51
Dat ze 5 mln boete krijgen voor een overtreding op een kleine groep gebruikers.
Geen foei dus, maar "we hebben meerdere keren gewaarschuwd en dit is het gevolg."
Verwijderd @Verwijderd13 januari 2023 08:55
1. Het gaat Alleen over Frankrijk.
2. Tis een cookie melding, dus zal niet over de app gaan.

Hoeveel gebruikers zal het om gaan dan..
5 mln is een prima boete.
Maurits van Baerle @Verwijderd13 januari 2023 09:01
Een nationale toezichthouder kan niet veel verder gaan dan boetes, daar hebben ze gewoon het juridisch arsenaal niet voor.

Als je hardere ingrepen wil zien tegen TikTok dan moet je daarvoor op een hoger niveau kijken, een politiek niveau. De CEO van TikTok was begin deze week in Brussel, officieel vrijwillig maar laten we zeggen dat het niet handig was geweest om niet te komen. Een algeheel verbod op TikTok in de hele EU is inmiddels toch wel bespreekbaar geworden, Politico.eu: Europe turns on TikTok.
kabelmannetje @Maurits van Baerle13 januari 2023 09:14
Persoonlijk ben ik voor dat wij dezelfde digitale vuurmuur ook om China bouwen. Dezelfde die ze voor hun eigen burgers gebouwd hebben ter "bescherming" van allerlei subversieve Westerse nieuwsvergaring.
ISaFeeliN @Verwijderd13 januari 2023 09:21
En de boete toch niet gaat betalen
CivLord @Verwijderd13 januari 2023 13:15
Een wet kan alleen de gedraging zelf aanpakken/ beboeten. De achtergrond is daarbij irrelevant, die moet politiek/ diplomatiek opgelost worden.
gocuk 13 januari 2023 08:03
Dit is toch geen afschrikking. Het is alsof ik een boete krijg van 2-3 euro voor 100km/u te hard rijden.

Bedrijven, dus ook TikTok, hadden dit kunnen weten met hun enorme juridische afdeling en alle communicatie die er was hieromtrent.

En niet te vergeten dat ze willens en wetens informatie over EU-burgers toegankelijk maken aan de Chinezen (Xi en CCP) in China. Het is toch niet te vatten dat daar niet gelijk een paar miljard euro aan boete tegenover staat?
Verwijderd @gocuk13 januari 2023 08:21
Bedrijven, dus ook TikTok, hadden dit kunnen weten met hun enorme juridische afdeling en alle communicatie die er was hieromtrent.
dat wisten ze ook wel, maar is gewoon ingecalculeert.
Je kan 100 miljoen winst maken, of 25 met die cookies juist. Dan kies je dus voor de eerste. En neem je een eventuele boete wel voor lief.
bzzzt @gocuk13 januari 2023 08:33
Het is ook niet te vatten dat praktisch iedereen weet dat z'n data op dat soort plekken belandt en toch maar leuk filmpjes blijft posten en kijken...
mr_evil08 @bzzzt13 januari 2023 15:45
Dat komt omdat het geen gevolg heeft voor de gebruikers, ze hebben er geen last van, enige gevolgen is gericht reclame tot heden en meer wordt er niet mee gedaan, wacht maar totdat iemand foto ineens op billboards staat, pas dan wordt de eindgebruiker wakker.

Ik zelf ben ook niet zeer streng op mijn privacy gesteld, want daarmee maak je leven ontzettend lastig, je laat overal informatie achter zonder weet, smijt je smartphone maar weg, stop met zoekmachines zoals Google, gebruik iederkeer een andere computer bij bezoeken van website,s (vingerprinting), gebruik fake accounts met fake e-mail adressen, VPN is leuk maar voegt niks toe behalve je ip te verbergen, ze kunnen via andere manieren je locatie ook tracen.

Ik weet ook dat ik met een beacon rondloop (smartphone) en gebruik ook regelmatig navigatie daar op, dan tracken ze mij maar so be it, foto,s over mijzelf laat ik dan weer nergens slingeren.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 08:45]

shmp 13 januari 2023 11:16
Laat ze dan meteen elke website die het moeilijk maakt om "legitimate interest" uit te vinken aanpakken. Wordt zo sch**t beu van al die cookiewalls. Het zou verboden moeten worden! Oeh.. Kan dat?
memphis 13 januari 2023 11:57
Nou, one down, many to go? Bijna iedere site heeft het weigeren van cookies een paar klikken verder staan.
mr_evil08 13 januari 2023 15:39
Ik wordt er altijd zo zat van die cookie muren in Nederland, daardoor werken de browser instellingen niet meer van cookies wissen bij sluiten.

Vrijwel elke website heeft het, en je bent verplicht ze te accepteren om van die balken af te komen.
Was een fijn idee van EU maar een ontzettend slechte uitwerking van de website beheerders en heeft niets geholpen behalve irritatie bij de eindgebruikers.

Ook ik gebruik browser extenties van cookie OK en laat ze via een ander instelling/plugin wel weer automatisch wissen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 08:45]

UraniumBullet 18 januari 2023 09:56
het zal ook weer eens niet. het zoveelste achterdochtige wat TikTok doet. Verbaasd me eerlijk gezegd helemaal niks.

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