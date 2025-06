Franse privacywaakhond beboet Clearview AI voor 20 miljoen euro

De Franse privacytoezichthouder la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) heeft Clearview AI een boete opgelegd van 20 miljoen euro. Het Amerikaanse softwarebedrijf verwerkt foto's van Franse burgers zonder wettelijke toestemming, oordeelt de CNIL.

Naast het betalen van de boete, moet Clearview alle betreffende foto's en gegevens in zijn systeem verwijderen, schrijft de toezichthouder. CNIL zegt dat er 'zeer ernstige risico's zijn voor de fundamentele rechten van de betrokkenen en geeft het bedrijf twee maanden de tijd om te voldoen aan de eis. Anders krijgt het een boete van 100.000 euro per dag.

Vorig jaar had de CNIL het softwarebedrijf nog opgedragen om te stoppen met het verzamelen van foto's van Franse burgers. Volgens de toezichthouder heeft Clearview AI twee artikelen van de AVG overtreden. De eerste is het illegaal verwerken van persoonlijke data op grond van artikel 6, de tweede is geen toestemming vragen om de data te verzamelen, een overtreding van artikelen 12, 15 en 17.

Met Clearview AI kunnen gebruikers een foto van iemand uploaden, waarna de software uit de meer dan drie miljard personen in de database zoekt welk gezicht er het meest op lijkt en waar het die foto gevonden heeft. Zo kunnen gebruikers op relatief eenvoudige wijze personen identificeren op basis van een foto.

De Franse boete is niet de eerste Europese boete die Clearview AI krijgt opgelegd. De Italiaanse privacytoezichthouder legde het bedrijf in maart een boete van 20 miljoen euro op. Later volgden boetes van de Britse en Griekse privacywaakhonden.