Clearview AI biedt Amerikanen bedrijfsaandeel als schikking in rechtszaak

Clearview AI, een bedrijf dat gezichtsherkenningsoftware maakt, is akkoord gegaan met een ongewone schikking in een classactionrechtszaak in de Verenigde Staten. In plaats van een geldbedrag wordt de eisers een aandeel in het bedrijf aangeboden.

De rechtszaak werd aangespannen naar aanleiding van de database van Clearview AI. Het bedrijf gebruikt voor zijn software een database van 30 miljard foto's van personen die het zonder toestemming online heeft verzameld. Politiediensten en andere overheidsdiensten kunnen die database tegen betaling gebruiken om bijvoorbeeld verdachten op te sporen.

In meerdere Amerikaanse staten werden rechtszaken aangespannen vanwege de database. Die zijn gebundeld tot één classactionrechtszaak in Chicago, waar Clearview AI nu akkoord is gegaan met een opvallende schikking. Het bedrijf biedt de eisers een constructie aan waarbij zij bij een beursgang of verkoop recht hebben op een belang van 23 procent in het bedrijf, schrijft The New York Times. Is het bedrijf na twee jaar niet verkocht of naar de beurs gegaan, dan hebben de eisers recht op zeventien procent van de winst van Clearview AI.

De advocaten van de eisers stellen dat een normaal schikkingsbedrag tot een faillissement van Clearview AI zou leiden. De eisers komen dan mogelijk met lege handen te staan. De rechter moet nog wel akkoord gaan met deze alternatieve schikking.

Het onrechtmatig gebruik van de verzamelde foto's en het schenden van de privacy leidde in diverse landen al tot hoge boetes. Zo legde de Franse toezichthouder in mei vorig jaar een dwangsom van 5,2 miljoen euro op. Ook kreeg het bedrijf boetes in onder meer Italië, Groot-Brittannië en Griekenland.