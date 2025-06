Logitech brengt Zone 300-koptelefoon uit voor 79 euro

Logitech heeft twee nieuwe bluetoothheadsets aangekondigd, gericht op zakelijke doeleinden: de Zone 300 en Zone 305. De Zone 300 heeft een adviesprijs van 79 euro, de Zone 305 krijgt een adviesprijs van 110 euro.

De Zone 300 en Zone 305 zijn in veel opzichten hetzelfde. Beide headsets bevatten twee noisecancellingmicrofoons en laten gebruikers via het Logi Tune-platform de geluids- en microfooninstellingen aanpassen.

De beide headsets zijn draadloos en laten gebruikers tot dertig meter afstand van het hostapparaat bewegen zonder de verbinding te verliezen. Wisselt een gebruiker bijvoorbeeld van een laptop naar een smartphone, dan switcht de headset automatisch mee. De headsets bieden op een volledig opgeladen accu twintig uur luistertijd en zestien uur spreektijd. Binnen vijf minuten is een lege accu weer voldoende opgeladen om een uur spreektijd aan te bieden.

De Zone 305 onderscheidt zich van de Zone 300 met een aantal exclusieve functies gericht op gebruikers die in een bedrijf werken. De Zone 305 werkt bijvoorbeeld met een receiver die gecertificeerd is voor Microsoft Teams, Zoom, Google Meet en Google Voice. In september verschijnt ook een variant met een Microsoft Teams-certificering via een native bluetoothverbinding. Het 305-model werkt daarnaast samen met de Logitech Sync-software, waarmee IT-beheerders de individuele apparaten in een organisatie kunnen monitoren en firmware-updates kunnen uitrollen.

De Zone 300 is vanaf nu verkrijgbaar in de kleuren Black, Off-White en Rose. De Zone 305 is nu beschikbaar als Teams-versie, inclusief receiver, en als UC-versie, inclusief receiver. Beide versies krijgen een adviesprijs van 110 euro. De Zone 305 Teams-versie met native bluetooth, zonder receiver, verschijnt naar verwachting in september en gaat 79 euro kosten, net als de Zone 300.