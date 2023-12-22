ASRock start ondersteuning native rgb-controls Windows voor moederborden

ASRock begint met het ondersteunen van Microsofts Dynamic Lighting voor de native aansturing van rgb-componenten en -accessoires in Windows 11 op enkele moederbordseries. Dankzij deze Windows-functie zijn er geen verschillende programma's van derden nodig om rgb aan te sturen.

Naar eigen zeggen is ASRock de eerste hardwarefabrikant die Dynamic Lighting op moederborden ondersteunt, al is ondersteuning tot dusver beperkt tot enkele generaties moederborden in combinatie met bètafirmware voor de betreffende moederbordfabrikant. ASRock ondersteunt de Windows 11-functie Dynamic Lighting op de Intel 600- en 700-serie moederborden en AMD AM4- en AM5-socket borden met de chipsets B550, X570, X670, B650 en A620. Overigens is hiervoor wel tenminste Windows 11 23H2 vereist.

Dynamic Lighting is een initiatief van Microsoft om rgb-componenten en -accessoires native aan te sturen via Windows 11. Tot dusver brengen fabrikanten voor de meeste rgb-hardware eigen software uit om de geprefereerde ledverlichting in te stellen. Met Dynamic Lighting kunnen componenten en accessoires van verschillende fabrikanten gesynchroniseerd aangestuurd worden. Tot dusver zijn enkele fabrikanten aangesloten bij het initiatief van Microsoft, waaronder Acer, Asus, HP, HyperX en Logitech. Veel fabrikanten ondersteunen overigens ook op eigen initiatief aansturen door software van derden, bijvoorbeeld met OpenRGB.

Windows Dynamic Lighting

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 22-12-2023 21:14 37

22-12-2023 • 21:14

37

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Reacties (37)

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sapphire 22 december 2023 21:41
Ik hoop dat G.skill ook mee gaat doen. Hopelijk kan ik dan eindelijk instellen dat bij boot de RGB direct uit gaat.

De set geheugen die ik heb was de enige 64GB set mét strakke trimmings op de QLV lijst van mijn mobo. Helaas heeft deze set RGB dus ben ik gebonden aan het brakke programma van G.skill om direct bij boot op te laten starten om RGB uit te zetten.
Umbrah @sapphire22 december 2023 21:52
GSkill geheugen (en eigenlijk elk geheugen) werkt doorgaans ook via de moederbord software of openRGB. Geheugen is een van die dingen die juist géén issue is (ik laat het temp volgen)
sapphire @Umbrah22 december 2023 22:16
Het werkt ook via OpenRGB maar daarbij krijg ik het niet voor elkaar om het bij opstart van het programma zo te krijgen dat alle RGB direct uitgaat zonder wat te doen.

Moederbord software is ook gewoon beroerd spul, iig van Asus en Gigabyte.

[Reactie gewijzigd door sapphire op 22 juli 2024 18:28]

Ché Mig @sapphire23 december 2023 01:40
In OpenRGB kan je een profiel aanmaken dat automatisch wordt toegepast (na inloggen). Daarna sluit het programma zichzelf weer af (met de juiste instellingen). Het gewenste profiel 'alles uit' zou gewoon moeten werken. Ik heb er veel lol en gemak van in ieder geval. Succes!
jackyallstar @Ché Mig23 december 2023 09:30
Het automatisch afsluiten heeft bij mij nog niet gewerkt, maar als ik moet kiezen tussen Asus Armorycrate virus me hele systeem laten infecteren of OpenRGB zelf uitzetten, dan is dat eigenlijk geen moeilijke keuze
Ché Mig @jackyallstar23 december 2023 10:24
Tip - in de settings van OpenRGB hoef je slechts twee vinkjes te zetten:
-Start at login
-Load profile
jackyallstar @Ché Mig23 december 2023 13:46
Allebei gedaan en dat werkt. Maar het automatisch afsluiten van de applicatie was volgens mij ook een vinkje en dat werkte niet. Later heb ik het geprobeerd met een powershell script maar de timing liep vaak schreef omdat OpenRGB niet punctueel is in opstarten bij mij waardoor ik het met de hand makkelijker te doen vind
Richardus27 @sapphire22 december 2023 23:20
Zwarte tape er overherheen plakken? :P

(Maar zonder geintjes, afhankelijk van hoe ze de verlichting geimplementeerd hebben loont het misschien om de heatsink er even af te halen en te kijken of er een kabeltje los kan of de individuele LED's misschien kunnen worden gemaskeerd. Of heatsinks vervangen door "normale" heatsinks die geen licht doorlaten)
!GN!T!ON @sapphire23 december 2023 12:27
Eerst je instellingen doen zodat je leds uitstaan. Dan onderin op "save profile" klikken:

https://imgur.com/a/bAbVoAC

Vervolgens onder settings een paar vinkjes zetten (zie 2de plaatje in bovenstaande link).

Werkt als een trein bij mij :)
Ché Mig @!GN!T!ON23 december 2023 15:41
OpenRGB vreet aardig wat resources als je t permanent laat draaien in je System Tray.
Als je enkel/alleen "Start at login" en "Load profile" aanvinkt in de Settings, dan start OpenRGB even op na inloggen, past het gewenste profiel toe en sluit vervolgens weer netjes af.
JDx @Umbrah22 december 2023 23:16
Mijn toetsenbord (Ducky DK2108S) was enorm fel blauw in het begin, elke keer weer, ik weet het niet zeker, maar volgens mij kon ik dat ook eenmaling vastzetten in de bios, wil de toetsen kunnen zien, niet verblind.
MrMonkE @JDx23 december 2023 08:17
Van de toetsen bedoel je?
Mijn KB heeft 3 profielen. Hij onthoudt gewoon het laatste profiel.
JDx @MrMonkE23 december 2023 08:41
Kan me zoiets herinneren dat ik daar mee zat te klooien en het elke keer bij opstarten weer fel blauw was, maar mijn WASD toetsen kun je al niet meer lezen, dus is even geleden ;)
MrMonkE @JDx23 december 2023 08:44
Alles links van F2, T, G,V en ALT aan de linker kant is dood hier. ESC doet het nog wel.
ASDW waren inderdaad de eerste slachtoffers. (Mijn eerste en uiteraard laatste Coolermaster)
MicaLovesKPOP @Umbrah23 december 2023 21:11
Toch is het juist het onderdeel waar ik problemen mee ervaar... De fans (niet herkend) en AMD CPU koeler (wel herkend) werken prima.
!GN!T!ON @sapphire23 december 2023 12:24
OpenRGB! Werkt als een trein, kan bij start windows direct een profile (alles uit) laden en zichzelf dan afsluiten. Gebruik het al tijden en werkt echt top. Ik kan zelfs het rode radeon logo op mijn GPU uitschakelen wat met geen enkel ander programma mogelijk is.
ronaldmathies @sapphire22 december 2023 23:08
Wat ik vervelend vindtnis dat als ik mijn pc in sleep modus zet dat de rgb dan blijft aan staan. Al het rgb in de pc is uit, behalve het geheugen. En onder Linux heb ik nog geen tool gevonden om dit uit te achakelen.
Xfade @ronaldmathies23 december 2023 01:53
Als mobo fabrikanten het nou zo maakten dat ten minste de pins voor ram rgb ook van het stroom af gaan, en de rest wel stroom blijft krijgen voor de hibernate cache. Of dat de ram fabrikant dit programmeert in de controller. Een optie tot uit zetten was leuk geweest idd.
Krystman @sapphire23 december 2023 07:53
Ha hier hetzelfde, en een videokaart met van dat flikkerlichtjesgedoe maar een dichte (define 7) case, dus niemand die het ziet...
MrMonkE @Krystman23 december 2023 08:20
Ik zie het alleen op mijn plafond al het aan staat. Is wel een grappig gezicht van buiten als het licht uit is.
Dan is er een rode plek die donker word en dan weer langzaam oplicht. Net een horror film :)
Crocidolite @sapphire23 december 2023 10:44
Ik hoop dat elk merk er aan mee gaat doen want niet alleen G.skill heeft brakke RGB software. Bij Gigabyte is het soms ook huilen. Mijn Gigabyte RTX 4090 Master wordt geen eens herkend door de RGB software van Gigabyte :'(
huntedjohan 22 december 2023 21:18
Ben toch wel heel benieuwd hoe goed dit werkt. 1 softwarepakket dat alle rgb kan aansturen is natuurlijk geweldig.
kid1988 @huntedjohan22 december 2023 21:34
OpenRGB is een software pakket wat een poging doet om veel rgb hardware aan te kunnen sturen.

De Microsoft manier lijkt mij meer het vormen van een nieuwe standaard en hardware fabrikanten te vragen te supporten.

Hopen dat dit een open standaard wordt met veel draagvlak

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 22 juli 2024 18:28]

MatyGirl @kid198822 december 2023 22:37
Normaal niet zo'n fan van Microsoft, maar als ze hardware makers kunnen overtuigen een standaard te vormen die we ook op Linux makkelijk kunnen aanspreken, dan kan ik dat alleen maar aanmoedigen :)
Sailor69 @MatyGirl22 december 2023 22:48
Het is volgens mij is dit alleen voor W11. Dus als je geen fan bent van MS heb je een ander besturingssysteem en gaat dit niet voor je op.
hiostu @Sailor6922 december 2023 23:11
Als er een gemeenschappelijke standaard is dan zal die ook wel te reverse engineeren zijn en te implementeren in Linux. Voordeel is dat Microsoft er dan voor heeft gezorgd dat alle fabrikanten een standaard ondersteunen en dat scheelt weer hardware specifieke ondersteuning inbouwen.
Mijzelf @hiostu23 december 2023 09:18
Dat hangt er maar net vanaf op welk niveau de standaard aangrijpt. Als de fabrikanten voor elk ledje een andere driver leveren die aan de kernel kant dezelfde interface hebben, heb je vanuit het OS gezien een standaard aansturing. Maar voor een ander OS moet je nog steeds iedere driver reverse engineren.
Aloys Riswick 22 december 2023 21:28
Heb het gedownload. Het werkt, maar niet geweldig. De kleuren kloppen niet helemaal (rood = roze). Je kan ook zelf niet een HEX code gebruiken voor de kleur. De opties zijn erg gelimiteerd.

Voor nu blijf ik SignalRGB gebruiken. Daar kan je veel meer mee.

[Reactie gewijzigd door Aloys Riswick op 22 juli 2024 18:28]

Xfade @Aloys Riswick23 december 2023 01:54
Ik zie hier anders gewoon de optie om een hex in te vullen.
Aloys Riswick @Xfade23 december 2023 14:19
Je hebt gelijk! Het staat onderaan bij Custom Color. Ik heb er compleet overheen gekeken.
GameNympho 22 december 2023 21:56
Liefst dat alle grote merken meedoen, die controllers zijn vaak irritant, wil niet met de volgende serie werken, terwijl het hetzelfde merk is (ik kijk naar NZXT).
Dus wil je een setje verkopen, moet de controller vaak mee.
Met de nieuwere mobo`s, gaat het al beter, er is een ARGB of zelfs een RGB aansluiting op het mobo. Maar meer dan std (of dynamisch) kleuren kom je dan niet.
Makkelijkste zou gewoon van het merk fans, op de site de software er gewoon voor kan downloaden en installeren, zo groot is dat programma niet.
cricque 23 december 2023 20:20
Tsja dat stoort me dus enorm, reboot je een pc heb je eerst een ****renkast. Gelukkig staat die onder mijn bureau. Dus niet zoveel last man. Maar hoe moeilijk kan het nu zijn om dit uniform bij boot in de bios in te bouwen dat de kleur onthouden kan worden. En nee niet pas als linux (of Windows) geladen is. Ik selecteer componenten op prestaties, en vind het altijd spijtig als er rgb bij te pas komt. Ik heb hier ook zo wat razer spul (zo een pad en 2de muis om te gamen) en dat zet ik gewoon op grijs dimmed licht. En dat kan het wel onthouden, dus ik snap niet goed wat het probleem is voor de rest om dit te onthouden. En nog leuker zou zijn, dat je alles met een paar klikken op dezelfde kleur kan zetten. Maarja dat is maar dromen
Roel1966 22 december 2023 22:49
Dat was bij mijn vorig systeem eigenlijk best wel rampzalig qua RGB aansturing doordat de meesten weer eens niet met mekaar samen werkten. Had dus een Corsair RGB controller erin en daarnaast G-Skill geheugen dimms met RGB die weer niet door het Asus moederboard gezien werden. Dus tja dan had je de Corsair software, Asus software en nog eens G-Skill software nodig.

In die zin dan toch wel weer een vooruitgang dat er nu dan een beetje een standaard in de maak is. Alleen dan ook te hopen dat alle fabrikanten gaan meewerken hieraan.
Urshurak 23 december 2023 02:00
Asrrgbled uitgeschakeld, dynamic lighting stond al aan. Maar het is mij eerlijk gezegd totaal onduidelijk hoe dat dan werkt. Heb asrrgbled dus maar weer geïnstalleerd.
master_beuner 24 december 2023 16:45
Ik ga het gewoon zeggen... het zal eens tijd worden!!!
mutley69 25 december 2023 19:09
Zelf ben ik niet zo voor fancy onnodige features - dus is mijn vraag: hoe sloop ik dit feature?
derikkert 26 december 2023 18:56
Ik mag hopen dat dit betekent dat alle grote(re) merken het begint te doen. SignalRGB/OpenRGB is wel leuk en alles maar het zou het allerfijnst zijn om het gewoon ergens in een Windows instellingpagina te hebben. De meeste veranderen de instellingen immers bijna nooit.

Al moet ik wel zeggen, ik heb weinig hoop met fabrikanten als Corsair en Lian Li die alles lekker achter propietary deuren gaan gooien. Ook al de reden dat ik persoonlijk hun producten liever niet koop i.c.m. andere merken met standaard 3 pins aansluiting.

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