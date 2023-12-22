ASRock start ondersteuning native rgb-controls Windows voor moederborden

ASRock begint met het ondersteunen van Microsofts Dynamic Lighting voor de native aansturing van rgb-componenten en -accessoires in Windows 11 op enkele moederbordseries. Dankzij deze Windows-functie zijn er geen verschillende programma's van derden nodig om rgb aan te sturen.

Naar eigen zeggen is ASRock de eerste hardwarefabrikant die Dynamic Lighting op moederborden ondersteunt, al is ondersteuning tot dusver beperkt tot enkele generaties moederborden in combinatie met bètafirmware voor de betreffende moederbordfabrikant. ASRock ondersteunt de Windows 11-functie Dynamic Lighting op de Intel 600- en 700-serie moederborden en AMD AM4- en AM5-socket borden met de chipsets B550, X570, X670, B650 en A620. Overigens is hiervoor wel tenminste Windows 11 23H2 vereist.

Dynamic Lighting is een initiatief van Microsoft om rgb-componenten en -accessoires native aan te sturen via Windows 11. Tot dusver brengen fabrikanten voor de meeste rgb-hardware eigen software uit om de geprefereerde ledverlichting in te stellen. Met Dynamic Lighting kunnen componenten en accessoires van verschillende fabrikanten gesynchroniseerd aangestuurd worden. Tot dusver zijn enkele fabrikanten aangesloten bij het initiatief van Microsoft, waaronder Acer, Asus, HP, HyperX en Logitech. Veel fabrikanten ondersteunen overigens ook op eigen initiatief aansturen door software van derden, bijvoorbeeld met OpenRGB.