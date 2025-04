Acer komt met nieuwe Radeon RX 7000-videokaarten in Nitro- en Predator-series

Acer komt met vier nieuwe losse Radeon RX 7000-videokaarten. Het bedrijf komt met Nitro-varianten van de RX 7800 XT, RX 7700 XT en de op maandag aangekondigde RX 7600 XT. De fabrikant toont ook een Predator BiFrost RX 7800 XT. De videokaarten komen dit kwartaal uit.

De Acer Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT is het hoogst gepositioneerde model dat Acer uitbrengt. Deze videokaart beschikt over een vaporchamberkoeler met drie fans aan de voorkant. De videokaart haalt volgens Acer een gameclock van 2254MHz en een boostclock van 2565MHz. De videokaart wordt 281,9mm lang, 117,9mm hoog en 61,4mm dik. Daarmee krijgt de gpu een tripleslotontwerp, zo zegt Acer. De videokaart komt dit kwartaal beschikbaar in Europa voor 599 euro.

De fabrikant komt ook met een Nitro-versie van de RX 7800 XT. Deze beschikt over dezelfde gpu, maar krijgt een simpelere koeler met twee fans. De kloksnelheden zijn wel hetzelfde als die van de Predator BiFrost-variant. Acer komt ook met een Nitro RX 7700 XT, eveneens met een koeler met twee fans. Beide videokaarten nemen 2,5 slots in beslag en worden 279mm lang. De Acer Nitro RX 7700 XT en RX 7800 XT komen ook dit kwartaal beschikbaar voor respectievelijk 519 en 579 euro.

Tot slot introduceert Acer een Nitro-variant van de recent aangekondigde RX 7600 XT. Deze videokaart, die op maandag werd geïntroduceerd door AMD, beschikt onder meer over 16GB geheugen. De Nitro-variant van Acer krijgt wederom twee fans, maar wordt iets minder lang met 268mm. Deze Nitro RX 7600 XT verschijnt volgens Acer in februari. De fabrikant noemt geen concretere releasedatum en vermeldt ook geen adviesprijs.

Van links naar rechts: De Acer Predator BiFrost RX 7800 XT, Acer Nitro RX 7700 XT en RX 7800 XT, en de Acer Nitro RX 7600 XT.