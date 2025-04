McAfee introduceert technologie om deepfakes te detecteren

Securitybedrijf McAfee kondigt Deepfake Audio Detection aan. De technologie is bedoeld voor consumenten om zich te kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit via door AI gegenereerde audio. De technologie maakt gebruik van diverse detectiemodellen.

Deepfake Audio Detection maakt gebruik van contextuele, gedragsmatige en categorische detectiemodellen om te achterhalen of de audio in een video authentiek is of waarschijnlijk door AI is gegeneerd. De technologie van McAfee, die onderdeel uitmaakt van zijn Project Mockingbird, moet ervoor zorgen dat consumenten beschermd worden tegen deepfakes. Volgens McAfee moet de technologie een nauwkeurigheid bieden van meer dan 90 procent.

Volgens McAfee kan de tool worden ingezet om scams op basis van met AI gegenereerde audio te herkennen. Criminelen klonen met AI onder meer het stemgeluid van familieleden en vragen slachtoffers zo om geld over te maken. Het antivirusbedrijf spreekt ook over zogeheten 'cheapfakes', waarbij criminelen met AI de video's van nieuwslezers of bekende mensen manipuleren, bijvoorbeeld door andere woorden uit iemands mond te laten komen.