Beveiligingsbedrijven McAfee en FireEye gaan samen verder als Trellix

Beveiligingsbedrijven McAfee en FireEye veranderen hun naam naar Trellix. De naamswijziging is het gevolg van het samenvoegen van de twee bedrijven, Het bedrijf gaat zich voornamelijk richten op extended detection and response.

De naamswijziging volgt kort nadat McAfee werd overgenomen door investeringsbedrijf Symphony Technology Group. In de zomer van vorig jaar kocht die maatschappij ook het netwerkbeveiligingsonderdeel van securitybedrijf FireEye. De twee bedrijven gaan nu samenwerken onder de naam Trellix, schrijven de bedrijven. De twee bedrijven werkten sinds oktober al samen.

Trellix zegt zich in de toekomst vooral te gaan focussen op XDR-ecosystemen. Dat staat voor Extended Detection and Response, een principe waarbij meerdere tools en technologieën worden gebruikt die meer worden toegespitst op een bedrijf. XDR is een principe dat proactiever reageert op mogelijke bedreigingen, in plaats van reactief zoals antivirussoftware dat bijvoorbeeld doet.

Bryan Palma, de voormalig vicebaas van FireEye, wordt de ceo van Trellix. Niet alle technologie van McAfee wordt meegenomen met de deal. Het Enterprise Secure Service Edge-deel met daarin Cloud Access Security Broker, Secure Web Gateway en Zero-Trust Network Access wordt later dit kwartaal in een ander bedrijf ondergebracht, zegt Palma tegen VentureBeat.