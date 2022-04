Sony denkt dat Microsoft na Activision-koop bestaande afspraken blijft nakomen

Sony denkt niet dat Microsofts overname van Activision Blizzard ervoor zorgt dat games verdwijnen van de PlayStation. Het bedrijf verwacht dat Microsoft zich aan eerder gemaakte afspraken houdt en Activision-games niet exclusive maakt.

"We verwachten dat Microsoft blijft voldoen aan zijn contractuele verplichtingen en blijft verzekeren dat Activision-games multiplatform beschikbaar blijven", zegt het bedrijf volgens Bloomberg in een reactie. Sony wijdt er verder niet over uit en zegt niet om welke contracten het precies gaat. Het bedrijf lijkt erop te hinten dat in ieder geval bestaande games, maar ook toekomstige games zoals Call of Duty niet alleen voor de Xbox of PC uitkomen maar ook voor de PlayStation 5.

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat Microsofts overname van Activision Blizzard precies betekent voor de beschikbaarheid van oude en nieuwe games. Microsoft wil de uitgever overnemen voor 68,7 miljard dollar, maar het bedrijf heeft nog weinig concrete antwoorden over de beschikbaarheid. "Tegen spelers die Activision Blizzard-games op Sony's platform spelen, wil ik zeggen dat het niet onze bedoeling is om community's weg te halen van andere platforms en we blijven ons daaraan toewijden", zei Xbox-topman Phil Spencer. Sony had tot nu toe nog helemaal niet gereageerd op de overname.