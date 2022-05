Microsoft past voorwaarden Xbox Live en Game Pass aan door Britse waakhond

Microsoft voert wijzigingen door aan Xbox Live- en Game Pass-abonnementen na klachten van de Britse marktautoriteit CMA. Abonnees zullen beter geïnformeerd worden over automatische hernieuwing en prijsverhogingen en kunnen in sommige gevallen een terugbetaling vragen.

De Britse marktautoriteit CMA startte in 2019 een onderzoek naar de hernieuwingspraktijken bij abonnementen van Sony, Nintendo en Microsoft en bij die laatste had de Britse marktautoriteit enkele opmerkingen. Zo stelde de CMA zich de vraag of het wel duidelijk was voor klanten die een Xbox Live- of Game Pass-abonnement hadden afgesloten dat hun abonnement automatisch hernieuwd zou worden. De Britse marktautoriteit maakte zich ook zorgen over hoe moeilijk het al dan niet was om de automatische hernieuwing van de abonnementen uit te schakelen en vroeg zich af of mensen zich wel bewust waren van hun abonnementen als ze deze al voor een lange tijd niet meer hadden gebruikt.

Microsoft heeft in onderling overleg met de CMA besloten om tegemoet te komen aan de zorgen van de CMA. Allereerst zal het Amerikaanse bedrijf klanten van Xbox Live- en Game Pass-abonnementsdiensten beter inlichten over hun abonnement en over de automatische hernieuwing ervan. Klanten zullen volgens het CMA ook transparanter geïnformeerd worden over hoe ze deze automatische vernieuwing kunnen uitschakelen, op welke datum de volgende vernieuwing van kracht gaat, hoeveel deze kost en hoe een terugbetaling aangevraagd kan worden na een verkeerde hernieuwing.

Het Amerikaanse bedrijf zal ook de klanten contacteren die over een automatisch hernieuwd jaarabonnement beschikken en hen de optie geven om hun contract stop te zetten. Zij kunnen, in het geval van een stopzetting, ook een terugbetaling aanvragen voor de resterende ongebruikte maanden van hun jaarabonnement.

Klanten die hun Xbox Live- of Game Pass-abonnement al een tijdje niet meer gebruikt hebben, maar toch nog betalen, zullen in de toekomst ook door Microsoft ingelicht worden. Het bedrijf zal deze klanten eraan herinneren dat zij hun abonnement kunnen stopzetten en het bedrijf zal uitleggen hoe ze dat op eigen houtje kunnen doen. Als deze klanten hun abonnementsdiensten daarna ook niet meer gebruiken, zal Microsoft de betalingen beginnen weigeren.

Tot slot zal Microsoft zijn klanten beter inlichten over toekomstige prijsverhogingen. Op die manier moeten klanten volgens de CMA beter kunnen inschatten of ze een automatische hernieuwing van het abonnement wel wensen, of net niet.

De Britse marktwaakhond toont zich tevreden met de maatregelen die Microsoft neemt en stelt dat andere bedrijven met abonnementsdiensten hun praktijken ook maar best onder de loep nemen. De maatregelen worden eerst in het Verenigd Koninkrijk uitgerold, maar worden volgens The Verge 'binnenkort' verwacht in de rest van de wereld.