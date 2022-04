Microsoft is eind 2020 gestopt met productie alle Xbox One-consoles

Microsoft heeft in 2021 geen Xbox One-consoles gemaakt. De productie van alle modellen van de vorige generatie is eind 2020 gestopt, zegt de fabrikant tegen The Verge. Sony maakt nog steeds exemplaren van zijn PlayStation 4-console.

Eind 2020 is de productie van alle Xbox One-modellen gestaakt, zegt Microsoft tegen The verge. Dat heeft het bedrijf gedaan om zich volledig te richten op de productie van de Xbox Series X en S. In de Pricewatch worden nog sporadisch Xbox One S-consoles aangeboden, maar dat gaat dus om oude voorraad.

In juli 2020 maakte Microsoft bekend te stoppen met de productie van de Xbox One X en de One S zonder schijflade. Het bedrijf liet toen weten dat de productie van de reguliere Xbox One S door bleef gaan, maar noemde niet tot wanneer.

Sony zou volgens geruchten juist weer meer PlayStation 4's maken, vanwege de chiptekorten. Vorig jaar leverde Sony tussen januari en eind september nog 1,7 miljoen exemplaren van de PS4. In diezelfde periode werden er 8,9 miljoen PlayStation 5-consoles geleverd. De cijfers van het laatste kwartaal van 2021 zijn nog niet bekend.

De tekorten treffen overigens meer onderdelen dan de primaire chip met daarop de cpu en gpu. Microsoft zei vorig jaar dat de Xbox Series-productie last heeft van tekorten aan ethernetpoorten en 'veel meer' onderdelen.