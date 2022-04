Analist: iPhone 14 Pro krijgt rond gat en pilvormig gat in scherm

Apple geeft de iPhone 14 Pro-modellen volgens analist Ross Young twee gaten in het scherm. Dat zou gaan om een rond gat en een pilvormig gat. Achter de inkepingen zitten de camera's en sensoren voor Face ID. De reguliere iPhones zouden nog een notch krijgen.

Volgens Young van analistenbureau Display Supply Chain Consultants is het ronde gat bedoeld voor de dotprojector die voor Face ID wordt gebruikt. De pilvormige inkeping zou de infraroodcamera en frontcamera bevatten. Bij huidige iPhones zitten al deze sensoren in de brede notch.

De afbeelding die Young in een tweet toont, is niet daadwerkelijk van een iPhone-scherm, maar enkel ter illustratie bedoeld. Beide inkepingen zouden in het midden van het scherm zitten. De analist staat bekend om zijn goede bronnen binnen de schermindustrie en heeft in het verleden betrouwbare voorspellingen gedaan over producten die nog niet zijn uitgebracht.

Dat de iPhone 14 Pro-modellen geen notch meer hebben, kwam vorig jaar voor het eerst naar buiten toen Jon Prosser van FrontPageTech renders met het vermeende ontwerp toonde. Toen werd er nog vanuit gegaan dat Apple één rond gat in het scherm zou stoppen. Begin dit jaar ging al het gerucht dat Apple een pilvormig gat gebruikt voor de sensoren.

Face ID-modules iPhone 12 en 13

Afbeelding: iFixit

Als Apple dezelfde Face ID-sensoren wil gebruiken als bij de huidige modellen, zijn meerdere inkepingen nodig. De techniek werkt met een projector, een infraroodcamera en een reguliere camera. De notch in recente iPhones bevat ook een lichtsensor en nabijheidsensor, de speaker en de microfoon. Mogelijk plaatst Apple die in de bovenste rand van het scherm bij de nieuwe modellen.

Volgens geruchten krijgen alleen de iPhone 14 Pro en Pro Max gaten in het scherm. Het zou weer gaan om modellen met 6,1"- en 6,7"-schermen. Daarnaast zouden twee reguliere iPhone 14-modellen verschijnen, met dezelfde schermformaten, maar dan met een notch in het scherm. De verwachting is dat Apple zijn nieuwe iPhones in september aankondigt.