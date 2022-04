GitHub verwijdert tools om video's te downloaden op last van filmindustrie

Een grote hoeveelheid Widevine Dump-forks op GitHub is niet meer beschikbaar nadat de Amerikaanse filmindustrie om take-downs had verzocht. De code maakte het downloaden van video's van Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video mogelijk.

De Motion Picture Association verwijst in lijsten naar honderden repositories op GitHub met de sommatie deze offline te halen wegens inbreuk op de Amerikaanse DMCA-auteurswetgeving. Het gaat daarbij om forks van onder andere Disney-4k-script, Gplay-4k-downloader, Netflix-4k-script en Netflix-videos-downloader. Veel van de genoemde repositories zijn inmiddels niet meer beschikbaar en tonen een pagina waarop GitHub verwijst naar zijn DMCA-beleid, constateert TorrentFreak.

Met de scripts was het mogelijk video's van streamingplatformen als Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video te downloaden. De forks waren gebaseerd op downloadtools die een GitHub-gebruiker met de naam Widevinedump eind december op GitHub plaatste. Volgens Torrentfreak ging het om relatief oude code die al op internet circuleerde en moesten gebruikers bij sommige tools de vereiste Content Decryption Module tegen betaling afnemen bij Widevinedump. De tools zouden wel werken.

De MPA diende eind december al een verzoek in bij GitHub om die originele scripts offline te krijgen. Daarna gingen de downloadtools inderdaad offline, al was onduidelijk of Widevinedump dit zelf had gedaan of GitHub in actie was gekomen. Inmiddels waren er hoe dan ook al honderden forks op GitHub verschenen. Volgens de MPA maakten deze gebruik van Python-scripts als disneyplus.py, movie.py en netflix.py om de decryptiemodule aan te roepen die de Widevine-drm van de video's omzeilt.

Widevine is drm-technologie van Google die geïntegreerd is in browsers, besturingssystemen en apparaten en die voorkomt dat gebruikers video's van streamingplatformen downloaden. Contentaanbieders hoeven niet te betalen voor het gebruik van de techniek. De drm biedt drie beveiligingsniveau's, waarvan L1 de hoogste mate van bescherming biedt en die geen beperkingen wat betreft resolutie of hdr bevat.