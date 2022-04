GitHub schorst accounts van Russische ontwikkelaars op basis van sancties VS

GitHub lijkt de accounts van Russische ontwikkelaars te hebben geblokkeerd op basis van sanctiewetten van de VS. Zowel individuele softwaremakers als bedrijven uit het land zouden niet meer bij het ontwikkelaarsplatform kunnen. Ook werden Russische code repositories verwijderd.

Alleen gebruikers die betrokken zijn of waren bij door sancties getroffen Russische bedrijven zouden van het platform verbannen zijn, zo schrijft BleepingComputer. GitHub, dat onder Microsoft valt, heeft de sancties niet publiekelijk aangekondigd. Volgens het Russische Habr krijgen gebruikers die bezwaar maken een e-mail waarin wordt uitgelegd dat het platform onder Amerikaanse handelswetten geen services mag aanbieden aan gebruikers uit landen waar sancties tegen ingesteld zijn.

De actie van GitHub staat in direct contrast met een eerder statement van het IT-platform; begin maart schreef het bedrijf dat iedereen verzekerd is van gratis open source-services, waarbij ontwikkelaars uit Rusland nadrukkelijk genoemd werden. "We zijn het thuisfront voor open source en alle ontwikkelaars en nemen onze rol als beschermer van open samenwerking en de vrije doorstroom van informatie onder onze verbonden gebruikers zeer serieus. Dit betekent dat we het platform toegankelijk houden voor alle ontwikkelaars, waar ze ook vandaan komen. (...) We verzeker services voor iedereen, inclusief voor ontwikkelaars uit Rusland."

In een statement tegenover BleepingComputer laat GitHub weten nog steeds deze filosofie te hanteren. Aangezien het bedrijf in de VS gevestigd is moet het naar eigen zeggen 'gebruikers en klanten beperken wanneer zij als specially designated nationals bestempeld zijn of onderdeel uitmaken van geblokkeerde partijen onder de sanctiewetten van de VS'. Het is niet duidelijk of getroffen accounts inderdaad gelieerd zijn of waren aan door sancties getroffen bedrijven. GitHub biedt een formulier aan waarmee gebruikers bezwaar kunnen maken tegen de schorsing. Dit zou in sommige gevallen voor het terugdraaien van de schorsing kunnen zorgen.