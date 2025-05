Rusland wil dat bedrijven software compatibel maken met Linux

Russische bedrijven moeten hun software compatibel gaan maken met Linux. Daarmee krijgen ze een voorsprong bij aanbestedingen, blijkt uit nieuwe regels van het ministerie van Digitalisering. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de sancties uit het Westen.

Het Russische ministerie van Digitalisering bevestigt aan de krant Kommersant dat het daarvoor met nieuwe regels komt. Die regels bepalen wanneer programma's in het nationale register van goedgekeurde software kunnen worden opgenomen. De belangrijkste nieuwe regel is dat nieuwe software compatibel moet zijn met Linux. Het ministerie zegt ook tegen de krant dat het werkt aan een eisenlijst voor een nieuw besturingssysteem dat in het land kan worden gebruikt in plaats van Windows. Bedrijven die zulke compatibiliteit aanbieden, worden eerder gekozen bij aanbestedingen.

Kommersant noch het ministerie legt een link met de invasie van Oekraïne en de daaropvolgende westerse sancties, maar het is moeilijk om de verschuiving naar Linux daar los van te zien. Amerika en Europese landen hebben strenge handelsrestricties opgelegd aan Rusland. Mogelijk volgen er daar in de toekomst nog meer van. Software valt ook onder de sancties. Rusland vreest waarschijnlijk dat software zoals Windows en macOS binnenkort niet meer kan en mag worden gebruikt in het land en sorteert daar met de nieuwe wetgeving wellicht op voor.

Kommersant sprak met verschillende experts die vrezen voor problemen. Rusland ontwikkelt al verschillende Russische versies van Linux, met name ALT Linux, dat is gebaseerd op Sisyphus. De bestuursvoorzitter van ALT Linux-ontwikkelaar Basalt zegt tegen de krant dat het waarschijnlijk wel twee jaar gaat duren voordat de belangrijkste automatiseringssystemen in het land volledig compatibel zijn met ALT. Andere experts, zoals de directeur van ontwikkelaar Red Soft, denken dat sommige systemen zoals die van banken helemaal vanaf nul moeten worden herbouwd. Eerder bleek al dat zeker 50.000 IT'ers Rusland hebben verlaten sinds de invasie.