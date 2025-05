Twitch past gokbeleid aan, streams met gokautomaten en roulette veelal verboden

Streamingplatform Twitch verbiedt vanaf 18 oktober de meeste gokstreams waarin gokautomaten, roulette en dobbelsteenspellen centraal staan. Streams waarin gokken op sport of fantasysport voorkomt, blijft wel toegestaan. Ook poker wordt niet verboden.

Het nieuwe gokbeleid van Twitch geldt alleen voor gokbedrijven die niet in de Verenigde Staten 'of andere jurisdicties met voldoende consumentenbescherming' geregistreerd zijn. De meeste op het streamingplatform populaire gokwebsites zijn dat niet. In de aankondiging noemt Twitch onder meer Stake.com, Rollbit.com en Dualbits.com, enkele populaire gokmachinewebsites die vanaf 18 oktober verboden worden in streams. Twitch stelt dat er op den duur mogelijk meer gokwebsites benoemd worden die niet meer in streams mogen voorkomen.

Het streamingplatform past het gokbeleid waarschijnlijk aan omdat enkele prominente streamers, waaronder Pokimane, Mizkif en DevinNash, dreigden met een boycot tijdens de feestdagen als gokken niet verboden werd op streams. Volgens Nash is het uitzenden van gokstreams schadelijk voor jonge kijkers en 'legitieme adverteerders'. De aanleiding voor het protest is het schandaal rondom een andere streamer, Sliker, die zowel kijkers als medestreamers voor 200.000 dollar oplichtte om zijn gokpraktijken via Counter-Strike: Global Offensive te kunnen voortzetten, zo detailleert Kotaku.

Tot dusver was gokken op stream nog toegestaan, maar links of referral codes naar gokwebsites delen werd al eerder aan banden gelegd. Dit geldt ook alleen voor websites 'waarop gokautomaten, roulette en dobbelsteenspelletjes' gespeeld kunnen worden: linken naar websites waarop gokken op sport of het spelen van poker centraal staat, is dus niet expliciet verboden.