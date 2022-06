Belastingdienst gaat kansspelbelasting terugbetalen aan online pokerspelers

De Nederlandse Belastingdienst gaat online pokerspelers van het pokerplatform PokerStars.eu kansspelbelasting terugbetalen over de winsten die ze sinds mei 2012 op het platform haalden. Zij moeten dan wel een speciale vaststellingsovereenkomst tekenen.

De overeenkomst volgt na jarenlange rechtszaken tegen de Belastingdienst van pokerspelers. In gesprek met CasinoNieuws vertelt advocaat en pokerspeler Pepijn Le Heux dat er miljoenen gemoeid zijn met de vaststellingsovereenkomst. Hij procedeert sinds 2012 tegen de Belastingdienst. Nederlandse pokerspelers moeten iedere maand 30,1 procent kansspelbelasting betalen over de winst die zij hebben behaald met het spelen van online poker. In 2015 bepaalde de Hoge Raad dat pokerspelers die kansspelbelasting niet hoeven te betalen als het online pokerplatform binnen de EU gevestigd is.

Pokerspelers zijn van mening dat PokerStars.eu gevestigd is op Malta, dus binnen de EU. De Belastingdienst is het daar niet mee eens en stelt dat PokerStars op het eiland Man is gevestigd, dus buiten de EU. Het hoofdkwartier van PokerStars is gevestigd op Man, maar in 2012 verhuisde PokerStars het platform voor Europese spelers naar Malta. Het Hof Den Bosch oordeelde onlangs in het voordeel van de pokerspelers dat PokerStars.eu inderdaad op Malta gevestigd is, terwijl in een andere zaak het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat PokerStars op Man gevestigd is. Dat betekent dat er twee tegengestelde uitspraken naast elkaar liggen.

Om verdere rechtszaken te voorkomen, komt de Belastingdienst nu met een vaststellingsovereenkomst, vertelt Le Heux. Als pokerspelers die tekenen krijgen zij belasting die zij betaald hebben over hun pokerwinsten op PokerStars.eu sinds 2012 terug. Ze moeten wel akkoord gaan dat ze over winsten behaald op PokerStars.fr wel kansspelbelasting verschuldigd zijn. Alle ongeveer 130 pokerspelers die vertegenwoordigd zijn door advocaat Le Heux krijgen de mogelijkheid de vaststellingsovereenkomst te tekenen. Ook twee andere advocatenkantoren vertegenwoordigen pokerspelers die geschillen hebben met de Belastingdienst. Le Heux verwacht dat die pokerspelers dezelfde overeenkomst voorgelegd krijgen.

Vanaf 1 april 2021 kunnen aanbieders van online gokdiensten vergunningen bij de Kansspelautoriteit aanvragen in Nederland. Dan treedt de Wet Kansspelen op afstand in werking. De markt voor online kansspelen gaat dan 1 oktober 2021 open. In 2019 kreeg PokerStars.eu nog een boete van 400.000 euro voor het aanbieden van gokdiensten in Nederland.