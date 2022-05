'Google volgt eigen advertentiebeleid rondom illegale casino's niet'

Illegale casino's kunnen online adverteren op Google, ondanks dat Google adverteren voor online kansspelen verbiedt zonder vergunning van de Kansspelautoriteit. Google lijkt de eigen algemene voorwaarden dus niet na te leven. De Kansspelautoriteit overweegt juridische stappen.

Illegale online kansspelen, casinogames en fantasysports kunnen op Google adverteren bij populaire casino-gerelateerde zoektermen, ondanks dat zij zonder vergunning van de Kansspelautoriteit volgens de voorwaarden van Google niet mogen adverteren op het platform. Dat ontdekte Casinonieuws.nl.

Fair Play Casino als zoekterm. Beeld: CasinoNieuws

CasinoNieuws zocht in een incognito browservenster naar onder meer namen van elf bedrijven die op dit moment een vergunning hebben van de Kansspelautoriteit. Hierbij kreeg de website meermalig advertenties te zien van illegale kansspelen, boven de zoekresultaten. Zo liet Google meerdere advertenties zien voor illegale casino's als gezocht werd naar Fair Play Casino, een houder van een online kansspelvergunning.

Zo werd een advertentie getoond van een partij die claimde Fair Play Casino te zijn, maar in werkelijkheid een illegaal ander online casino was. Ook stond er een link naar een adverteerder die claimde Jack's Casino te zijn, een legale concurrent van Fair Play Casino. In werkelijkheid leidde deze advertentie naar een online casino zonder vergunning. Andere advertenties verwijzen naar illegale casino's als Nordslot, Gioo, Rapid Casino en PinoCasino.com.

Hetzelfde gebeurde als CasinoNieuws zocht naar Holland Casino, Batavia Casino, Jack's en TOTO Casino, en als CasinoNieuws zocht naar termen als 'legaal casino Nederland', 'ideal casino', 'gokken' en 'blackjack ideal'. In alle gevallen kreeg de site Google Ads-advertenties voorgeschoteld die verwezen naar illegale online casino's.

Dit staat haaks op de algemene voorwaarden van Google Ads, waarin staat dat Google advertenties voor online kansspelen, online niet-casinogames en aan kansspelgerelateerde producten alleen toestaat als de aanbieders hiervoor een licentie van de overheid hebben gekregen, dus een vergunning bij de Kansspelautoriteit. Adverteerders moeten daarnaast gecertificeerd zijn door Google.

In een reactie aan CasinoNieuws heeft de Kansspelautoriteit aangegeven bekend te zijn met de gang van zaken. De autoriteit onderzoekt of het juridische stappen kan zetten en kijkt of het directe afspraken kan maken met Google hierover.

Update 14:30 - In een reactie aan CasinoNieuws zegt Google actie te hebben ondernomen tegen de adverteerders die het beleid van Google heeft geschonden, maar na een snelle steekproef leiden de termen nog steeds naar advertenties voor illegale casino's.