Unibet, bwin en PokerStars weren voorlopig gebruikers in NL wegens nieuwe gokwet

Meerdere aanbieders van gokspellen, waaronder Unibet, bwin en PokerStars, laten voorlopig geen Nederlandse spelers meer gokspellen spelen. Dit vanwege de nieuwe gokwet die op vrijdag is ingegaan in Nederland. Met de wet kunnen aanbieders legaal online gokspellen aanbieden.

De drie goksites hebben in het verleden gokspellen in Nederland aangeboden, terwijl dit voor 1 oktober 2021 illegaal was. Unibet-klanten konden bijvoorbeeld met iDEAL betalen en was er een Nederlandstalige klantenservicechat; daarom besloot de Kansspelautoriteit in 2019 dat het bedrijf in Nederland illegaal gokspellen aanbood en een boete kreeg van een half miljoen euro.

Toen de Wet kansspelen op afstand in 2019 werd aangenomen, gaf de overheid al aan dat aanbieders die illegaal online gokspellen hebben aangeboden, eerst een afkoelperiode in moeten voor zij een vergunning kunnen krijgen om legaal gokspellen te mogen aanbieden. Unibets moederbedrijf Kindred zegt dat er niet expliciet door Nederland wordt gezegd dat bedrijven zonder vergunning helemaal niet meer in de Nederlandse markten mogen opereren, maar dat het voor de zekerheid toch eerst meer informatie in gaat winnen voordat het de sites weer open zet voor Nederlandse gebruikers.

Volgens Kindred verliest het bedrijf met het weren van Nederlandse bezoekers zo'n 12 miljoen pond per maand. Het bedrijf zegt eind dit jaar een vergunning aan te vragen en gaat ervan uit dat het volgend jaar legaal in Nederland mag opereren. Het bedrijf achter goksite bwin, Entain, heeft eveneens in 2019 een boete gekregen en zegt ook later dit jaar een vergunning aan te vragen. Ook PokerStars geeft in berichten aan spelers aan geen gokspellen meer aan te kunnen bieden. Gebruikers kunnen hun geld wel terug opnemen.

Met de Wet kansspelen op afstand is online gokspellen aanbieden legaal gemaakt in Nederland, maar alleen door bedrijven die een vergunning hebben gekregen van de Kansspelautoriteit. Gokbedrijven kunnen een vergunning krijgen als ze aan bepaalde eisen voldoen op gebied van kansspelverslaving. Momenteel zijn er aan tien bedrijven vergunningen verleend. Overigens is het vanwege een 'technische storing' bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen nog niet mogelijk voor die online aanbieders om spelers op hun websites toe te laten. De Kansspelautoriteit zegt de oorzaak te hebben gevonden en te werken aan een fix.

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, ofwel Cruks, is een systeem waarmee mensen zichzelf voor minimaal zes maanden kunnen uitsluiten van Nederlandse goksites, speelhallen en casino's. Mensen kunnen zichzelf inschrijven, maar kunnen ook door anderen, zoals een partner, worden ingeschreven. Met Cruks wil de Kansspelautoriteit gokverslaving tegengaan.