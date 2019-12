Kansspelautoriteit gaf dit jaar 3,5 miljoen euro aan boetes voor online gokken

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft in 2019 voor 3,5 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. De boetes gingen naar bedrijven die zich met goksites richten op de Nederlandse markt. Het bedrag is ruim dubbel zo hoog als vorig jaar.

De Kansspelautoriteit vat samen dat er dit jaar tien boetes werden opgelegd in het verband met het aanbieden van online kansspelen. Het gaat om buitenlandse bedrijven die zich ook specifiek hebben gericht op de Nederlandse markt, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om met iDEAL te betalen en uitleg in de Nederlandse taal te geven.

In 2018 werd voor 1,7 miljoen euro aan boetes opgelegd. Volgens Ksa-voorzitter René Jansen is het bedrag dit jaar hoger omdat de basisboete verhoogd is, er een recidivist bij zat en omdat er meer grote aanbieders zijn beboet. Onder andere de bedrijven die achter Unibet en bwin zitten, kregen boetes. Sinds maart dit jaar is de basisboete 200.000 euro; dat was voorheen 150.000 euro.

Volgens Jansen worden boetes ook steeds vaker daadwerkelijk betaald, al is het nog niet duidelijk of de in 2019 opgelegde boetes allemaal geïnd zullen worden. Volgens voorzitter Jansen lopen er nog termijnen.

Het aanbieden van online kansspelen is in Nederland illegaal. Daar komt vanaf 2021 verandering in door de Wet Kansspelen op afstand. Aanbieders mogen dan onder voorwaarden met een vergunning online gokdiensten aanbieden. Bedrijven die in de afgelopen jaren boetes hebben gekregen en die niet betalen, krijgen zo'n vergunning niet.

In 2020 blijft de Ksa doorgaan met het beboeten van bedrijven die zich met online kansspelen richten op de Nederlandse markt. Per januari geeft de toezichthouder daarbij prioriteit aan sites die de leeftijd van deelnemers niet verifiëren bij het inschrijvingsproces.