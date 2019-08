Unibet krijgt boete van half miljoen euro wegens aanbieden online gokdiensten

De Kansspelautoriteit heeft het bedrijf achter Unibet een boete van 470.000 euro opgelegd voor het aanbieden van online gokdiensten aan Nederlandse consumenten. Klanten konden met iDEAL betalen en er was een Nederlandstalige chat voor klantenservice.

Volgens de Kansspelautoriteit werd met de gokdiensten op unibet.eu in ieder geval tussen augustus en december 2018 specifiek op Nederlandse consumenten gemikt. Dat bleek uit de betaalmogelijkheid via iDEAL, de Nederlandse chatservice en de voorwaarden. In die voorwaarden was een lijst opgenomen met landen waarvan inwoners van deelname waren uitgesloten, maar Nederland stond daar niet bij.

Het bedrijf dat de boete krijgt, is Trannel International Limited, de uitbater van Unibet, die gevestigd is op Malta. Het aanbieden van gokdiensten is in Nederland niet toegestaan zonder vergunning en het is momenteel niet mogelijk om een dergelijke vergunning te verkrijgen. Daarin komt verandering omdat begin dit jaar de Wet kansspelen op afstand is aangenomen.

Volgens de Kansspelautoriteit wordt het waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2021 mogelijk om legaal online te gokken in Nederland. Dat kan dan bij aanbieders die een vergunning van de autoriteit hebben verkregen.