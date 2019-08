Microsoft maakt WordPad en Paint optioneel bij Windows

Microsoft heeft buildversie 18963 van Windows 10 20H1 vrijgegeven aan Insider-gebruikers. In de versie, die volgend jaar voor het grote publiek moet verschijnen, zijn WordPad en Paint optioneel. Ook toont Taakbeheer de gpu-temperatuur.

Microsoft heeft Paint en WordPad bij buildversie 18963 van Windows 10 20H1 op de lijst van 'optionele onderdelen' gezet en de programma's zijn bij de testversie te verwijderen. Dat constateerde Windows Latest na het bijwerken naar die Windows-versie. Na het verwijderen zijn de programma's weer te installeren via de optie 'Een onderdeel toevoegen' bij de optionele onderdelen.

Microsoft maakte twee jaar geleden bekend dat Paint uit Windows zou verdwijnen en als Classic Paint in de Microsoft Store zou verschijnen, omdat opvolger Paint 3D inmiddels in het besturingssysteem zit. Op dat besluit kwam veel kritiek en Microsoft liet Paint sindsdien gewoon in Windows 10. Vanaf de eerste helft van volgend jaar lijkt het bedrijf de tekenapplicatie, die al sinds 1985 bij het verschijnen van versie 1.0 bij Windows hoort, toch op een zijspoor te zetten.

In een toelichting op het verschijnen van buildversie 18963 van Windows 10 20H1 meldt Microsoft niets over Paint en WordPad. Wel kondigt het bedrijf aan dat NotePad voortaan via de Microsoft Store updates krijgt, zodat het bijwerken van deze eenvoudige tekstverwerker niet aan Windows-updates meer is gebonden.

Bij de komende Windows-versie toont Taakbeheer verder de gpu-temperatuur als de gebruiker een losse videokaart in zijn systeem heeft. Ook maakt Microsoft het voor een deel van de Insider-gebruikers mogelijk om virtuele desktops van een naam te voorzien. Tot nu toe kregen nieuwe virtuele desktops automatisch de aanduiding 'Desktop 1', 'Desktop 2' enzovoort. Na een reboot blijft deze naam behouden. Microsoft gaat deze functie in de komende maanden vrijgeven aan meer testers.