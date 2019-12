Microsoft haalt Kladblok uit de Microsoft Store

Microsoft heeft build 19035 van de Insider Preview van Windows 10 2004 vrijgegeven aan testgebruikers en de belangrijkste wijziging betreft het verwijderen van Kladblok uit de Microsoft Store. Microsoft wilde de app via de winkel juist flexibeler kunnen updaten.

De buildversie is vrijgegeven aan gebruikers in de Fast en Slow Ring. Microsoft bedankt testgebruikers voor hun feedback over de Store-versie van Kladblok en meldt het besluit genomen te hebben deze 'op dit moment niet uit te brengen voor klanten'. Testgebruikers die de versie gebruikten en deze gepind hadden aan de taakbalk moeten Kladblok na het upgraden naar build 19035 opnieuw pinnen, om de niet-Store-versie weer te kunnen gebruiken. Ook kan het zijn dat bestandstypen opnieuw met Kladblok gekoppeld moeten worden.

Microsoft geeft geen verdere uitleg over het besluit. In augustus maakte het bedrijf bekend, bij de release van Windows Insider Preview build 18963, dat het voor testgebruikers Notepad naar de Microsoft Store had verplaatst, zodat het bedrijf niet meer vastzat aan de halfjaarlijkse feature-updates om de software bij te werken. Bij de uiteindelijke komst van Windows 10 20H1, die inmiddels Windows 10 2004 heet en in april 2020 verwacht wordt, zou de Store-versie dan breed beschikbaar komen. Aangezien Windows 10 2004 bijna het rtm-stempel krijgt, blijft Kladblok met het huidige besluit een programma dat via Windows-updates bijgewerkt zal moeten worden.

De overige veranderingen van Windows 10 Insider Preview build 19035 betreffen vooral fixes.