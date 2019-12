Analist Kuo verwacht dat Apple in 2021 iPhone zonder Lightning-poort uitbrengt

De doorgaans goed ingelichte Japanse analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple zijn meest high-end iPhone in 2021 zonder Lightning-poort levert. De smartphone zou daarmee volledig draadloos functioneren.

Ming-Chi Kuo spreekt zijn verwachting uit in een document waar MacRumors de hand op heeft weten te leggen. De Japanse analist staat er om bekend dat hij goed op de hoogte is van de plannen van Apple en met regelmaat brengt hij correct informatie over komende Apple-producten naar buiten. De komst van een topmodel zonder Lightning-poort moet volgens hem voor meer differentiatie in de line-up zorgen.

Eveneens in 2021 moet een iPhone SE2 Plus met een full-screenontwerp met 5,5"- of 6,1"-scherm verschijnen. Die smartphone zou dunne schermranden hebben en niet over Face ID beschikken maar Touch ID geïntegreerd in de aan-/uitknop krijgen. Als het gerucht klopt, lijkt het er op dat Apple in de toekomst in het eerste halfjaar met regelmaat nieuwe SE-modellen aan gaat kondigen. Afgelopen week berichtte analisten van JPMorgan al te verwachten dat Apple halfjaarlijks nieuwe iPhone-modellen wil aankondigen.

Volgend jaar verschijnen er volgens geruchten een nieuwe iPhone SE met 4,7"-lcd en nieuwe iPhones met oledschermen van 5,4, 6,1 en 6,7 inch. Die laatste zouden een metalen frame zoals de iPhone 4 krijgen.