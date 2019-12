VS klaagt twee verdachten achter Evil Corp en Dridex-bankmalware aan

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twee Russen aangeklaagd wegens vermeende betrokkenheid bij aanvallen met de Dridex-bankmalware. Ze zouden de financiële malware al sinds 2009 inzetten en zo tientallen miljoenen euro's schade hebben veroorzaakt.

De twee aangeklaagde verdachten zijn een 32-jarige Rus die online onder de naam 'aqua' opereert en een 38-jarige handlanger. Ze zouden vanaf mei 2009 de bankmalware Dridex, ook bekend als Cridex en Bugat inzetten bij fraudepraktijken. De VS looft een beloning van 5 miljoen dollar uit voor informatie die tot de arrestatie van de hoofdverdachte, de 32-jarige, kunnen leiden. Volgens het ministerie is er nog niet eerder zo'n hoge beloning uitgeloofd voor een cybercrimineel.

De twee zijn aangeklaagd op verdenking van samenzwering, illegaal hacken, fraude en de verspreiding van de malware. De malware was oorspronkelijk bedoeld om geautomatiseerd persoonlijke gegevens zoals bankinformatie van slachtoffers aan geïnfecteerde systemen te onttrekken, maar gaandeweg breidde de functionaliteit uit. Zo kon de malware internetsessies kapen en slachtoffers nep-banksites voorschotelen om hun inloggegevens te onderscheppen. Latere versies maakten bijvoorbeeld de installatie van ransomware mogelijk. Uit eerdere berichten blijkt dat de malware zich onder andere als certificaat kon voordoen om beveiligingssoftware om de tuin te leiden en een lek in Word gebruikte bij de verspreiding.

De 32-jarige Rus zou de leider zijn geweest van een netwerk van criminelen die onder de naam Evil Corp de malware ontwikkelde en inzette om mensen geld afhandig te maken. Hij overzag volgens de VS de ontwikkeling, beheer, distributie en infecties, evenals de inzet van geldezels om geld via bankrekeningen weg te sluizen. Zijn 38-jarige handlanger was naar verluidt verantwoordelijk voor systeembeheer en het beheer van het control panel en de botnets.

Naast Dridex zouden de vermeende criminelen de malware Zeus ingezet hebben voor hun praktijken. Als onderdeel van deze zaak zouden twee mede-daders uit Oekraïne van het Verenigd Koninkrijk naar de VS zijn uitgeleverd, waar ze in 2015 schuld bekenden.