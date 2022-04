Analist Kuo: Apple zal pas volgend jaar iPhones met 120Hz-schermen uitbrengen

Volgens analist Ming-Chi Kuo, die nogal eens op basis van onderzoek informatie over aankomende Apple-producten naar buiten brengt, stelt dat Apple voor de komende iPhone 12-reeks nog geen 120Hz-schermen gereed zal hebben. Dat zou pas vanaf volgend jaar gebeuren.

Apple zou voor de iPhone 12-modellen nog geen 120Hz ondersteunen, wat verklaard zou worden door overwegingen ten aanzien van de accuduur. Dat schrijft MacRumors op basis van de berichtgeving van Ming-Chi Kuo. Volgens de analist wordt de mogelijkheid van de hoge verversingssnelheid van 120Hz voor het eerst ondersteund bij iPhones die volgend jaar uitkomen.

Als deze informatie klopt, zullen de schermen van de nieuwe iPhones-smartphones hoogstwaarschijnlijk een maximale verversingssnelheid van 60Hz hebben. Behoorlijk wat Android-toestellen, met name de midrangetoestellen en duurdere modellen, beschikken momenteel al over de optie om hun oledschermen 90 of 120 keer per seconde te laten verversen, waardoor bijvoorbeeld het scrollen of het spelen van games vloeiender zal overkomen.

Eerder was er al een gerucht waarin werd gesteld dat Apple driver-ic's tekort zou komen om 120Hz al mogelijk te maken bij de iPhone 12 Pro. De schermen die in de iPhone 12-modellen komen, zouden een verversingssnelheid van 120 beelden per seconde niet uitsluiten, maar de voor de aansturing benodigde hardware zou het obstakel zijn, zo luidde de informatie.

Kuo stelt verder dat alle toestellen uit de iPhone 12-reeks 5g ondersteunen, waarbij er van elk model twee versies uitkomen: een versie voor 5g-frequenties van 6GHz of lager en een versie die ook mmWave-frequenties ondersteunt.

Van de nieuwe iPhones zouden de reguliere modellen in oktober uitkomen, terwijl de Pro-modellen in november zouden volgen. Apple heeft bevestigd dat het zijn iPhones dit jaar later dan normaal uitbrengt. Dinsdagavond is er een Apple-evenement, maar vermoedelijk zal het daar vooral draaien om nieuwe Apple Watch- en iPad Air-modellen en zullen de nieuwe iPhones nog niet aan bod komen.