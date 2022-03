Gerucht: Apple komt driver-ic's tekort voor 120Hz-schermen voor iPhone 12 Pro

Het zou Apple niet gelukt zijn om genoeg driver-ic's te krijgen voor de iPhone 12 Pro. De fabrikant had de iPhone 12 willen uitbrengen met 120Hz-schermen. De fabrikant had kunnen wachten, maar heeft besloten de modellen uit te brengen met 60Hz-panelen, zegt een insider.

Naast het scherm heeft Apple ook een driver nodig die voor de aansturing van het scherm zorgt en juist daarvan kan Apple er niet genoeg op tijd krijgen, meldt Ross Young van analistenbureau DSCC. Young heeft in het afgelopen jaar een aantal keer bewezen vroegtijdig over juiste informatie over smartphoneschermen te beschikken, zoals bij de Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Z Fold2 en Motorola razr 5G.

De oledschermen zouden wel 120Hz aankunnen, maar het gaat om de hardware om dat scherm aan te sturen. Young zegt in overige reacties dat Apple 'bergen kan verzetten' en dat het daardoor in theorie alsnog mogelijk is dat de iPhone 12 Pro-modellen 120Hz-schermen krijgen. Een oplossing zou zijn om de hoeveelheden 12 Pro-telefoons de eerste tijd te beperken.

Er gaan al langer geruchten dat Apple de 12 Pro-modellen iets later wil uitbrengen dan de twee iPhone 12-telefoons. De reguliere modellen zouden in oktober komen; de Pro-modellen zouden volgen in november. Apple heeft bevestigd dat het zijn iPhones dit jaar later dan normaal uitbrengt.