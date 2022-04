Apple presenteert op 15 september mogelijk nieuwe iPad en Apple Watch - update

Apple heeft een digitaal evenement aangekondigd dat 15 september zal plaatsvinden. De presentatie begint dinsdagavond om 19:00 uur Nederlandse tijd. Mogelijk gaat het om de aankondiging van de iPhone 12-serie, of de presentatie van een nieuwe iPad en Apple Watch.

Apple geeft geen inhoudelijke informatie over het evenement in de aankondiging. Op de website staat enkel wanneer het plaatsvindt en wordt duidelijk gemaakt dat het om een digitale presentatie gaat. Apple nodigt jaarlijks honderden journalisten uit om de presentatie van de nieuwe iPhones ter plekke bij te wonen, maar dit jaar is dat dus niet het geval.

Verwacht wordt dat Apple op het evenement vier iPhone 12-modellen aankondigt. Daarover gaan al lange tijd geruchten. De iPhones verschijnen niet in september, want ze komen vanwege de coronacrisis dit jaar 'een paar weken later dan gebruikelijk' uit, zei Apple eerder. Volgens geruchten komen de reguliere iPhone 12 en iPhone 12 Max halverwege oktober uit en volgen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max in november.

Apple zou op het evenement ook een nieuwe iPad Air aankondigen, met het ontwerp van de iPad Pro. Ook wordt een nieuwe Apple Watch verwacht. De tablet en het horloge zouden al wel in september verkrijgbaar zijn.

Update 17:52: Volgens bronnen van journalist Mark Gurman kondigt Apple volgende week alleen de nieuwe iPad en Apple Watch aan. De iPhone-presentatie zou pas in oktober plaatsvinden. Gurman staat bekend om zijn goede bronnen binnen Apple.

iPhones 2020 volgens geruchten iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Ongeveer even groot als iPhone 8 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Scherm 5,4"-oled, 60Hz

BOE of LG 6,1"-oled, 60Hz

BOE of LG 6,1"-oled, 120Hz

Samsung 6,7"-oled, 120Hz

Samsung Geheugen 4GB 4GB 6GB 6GB Camera's aan achterkant 1. Primair

2. Ultragroothoek 1. Primair

2. Ultragroothoek 1. Primair

2. Ultragroothoek

3. 3x tele

4. Tof-sensor 1. Primair

2. Ultragroothoek

3. 3x tele

4. Tof-sensor 5g Ja Ja Ja Ja Behuizing Aluminium Aluminium Roestvast staal Roestvast staal Prijs $649 - 128GB

$749 - 256GB $749 - 128GB

$849 - 256GB $999 - 128GB

$1099 - 256GB

$1299 - 512GB $1099 - 128GB

$1199 - 256GB

$1399 - 512GB