Apple kondigt iPad Air met A14-soc, usb-c en iPad Pro-achtig ontwerp aan

Apple geeft de 2020-versie van zijn iPad Air een nieuw ontwerp, dat lijkt op dat van de iPad Pro-modellen. Het scherm groeit naar 10,9" en heeft een resolutie van 2360x1640 pixels. Apple stopt zijn nieuwe op 5nm gemaakte A14 Bionic-soc met zes cores in de tablet.

Net als de iPad Pro krijgt de nieuwe iPad Air een usb-c-aansluiting. Daarmee kan de tablet met 20W geladen worden. De iPad Air van 2020 heeft dezelfde afmetingen als het model uit 2019, maar een groter scherm met een hogere resolutie. Het scherm is gelamineerd, kan de dci-p3-kleurruimte weergeven en is voorzien van een anti-reflectieve coating. Ook Apples True Tone-techniek is aanwezig.

Door de smalle schermranden is er geen plaats meer voor een Touch ID-knop aan de voorkant. Apple integreert die nu in de powerknop aan de zijkant. Hoewel de sensor kleiner is, presteert die volgens Apple net zo goed als de huidige implementaties.

Apple rust de iPad Air uit met de A14 Bionic-soc. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Apple zijn nieuwste soc eerder in een iPad stopt dan in een iPhone. Vermoedelijk komt dezelfde soc volgende maand naar de iPhone 12-serie. De A14 wordt op 5nm gemaakt en heeft zes cpu-cores. De nieuwe processor maakt de iPad Air volgens Apple 40 procent sneller dan de vorige generatie en de gpu is 30 procent sneller. In de vorige iPad Air zat een A12 Bionic-soc.

Ook krijgen de camera's van de iPad Air een upgrade. Aan de achterkant zit dezelfde 12-megapixelcamera als in de nieuwste iPad Pro-modellen, met een f/1.8-lens en 4k-filmfunctie met 60fps. De camera kan ook slow-motionbeelden met 240fps opnemen. De frontcamera heeft een 7-megapixelsensor, Smart HDR-ondersteuning en kan filmen in 1080p met 60fps. Apple belooft betere prestaties bij weinig licht.

De nieuwe iPad Air is compatibel met accessoires zoals de Apple Pencil en Magic Keyboard. De tablet komt begin oktober uit in vijf verschillende kleuren, voor een prijs vanaf 669 euro.

Apple iPad 8e generatie

Apple presenteert ook een nieuwe versie van zijn goedkoopste iPad. Het model van de achtste generatie behoudt het ontwerp van de iPad van vorig jaar en maakt dus nog niet de overstap naar usb-c. De hardware krijgt een upgrade naar de A12 Bionic-soc, dat was een A10 Fusion. De A12 is volgens Apple 40 procent sneller en heeft twee keer zoveel gpu-rekenkracht.

Beide nieuwe iPads draaien op iPadOS 14, die nieuwe versie van het besturingssysteem komt woensdag uit. De software bevat onder andere verbeteringen voor het gebruik van de Apple Pencil. Het nieuwe instapmodel van de iPad is vanaf vrijdag te koop voor minimaal 389 euro.