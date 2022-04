Tekeningen van nieuwe generatie iPad zijn online gepubliceerd

Een website heeft tekeningen in handen gekregen waarop mogelijk de nieuwe generatie iPad is te zien. Daarop is onder andere zichtbaar dat de nieuwe iPad dunnere schermranden moet krijgen, en dat er aan de achterkant een enkele camera is te vinden.

De tekeningen zijn online gezet door de website 91Mobiles, en daarop zijn een aantal kenmerken te zien van wat vermoedelijk de nieuwe iPad moet worden. Overigens geeft 91Mobiles niet aan waar het de tekeningen vandaan heeft gehaald, behalve dat deze van een 'betrouwbare bron' komen.

Op de door 91Mobiles geopenbaarde afbeeldingen is onder andere te zien dat de nieuwe iPad alleen de beschikking krijgt over Face ID, en niet over Touch ID. Ook zijn er twee speakers ingebouwd, en ook een aansluiting op een Magic Keyboard lijkt mogelijk te zijn. Het scherm zou volgens de tekeningen een diagonaal van 10,84" hebben, en verder zou de behuizing lijken op die van de iPad Pro, maar wel met dunnere schermranden.

Verder lijkt het mogelijk te worden om verbindingen te maken met andere apparaten via de in de behuizing ingebouwde usb-c-aansluiting. Er verschenen kortgeleden al geruchten dat Apple een usb-c-aansluiting zou inbouwen op de iPad Air 4.

Eerder deze maand verschenen er al geruchten over de release van een nieuwe iPad in september. Apple zelf heeft nog niets losgelaten over de nieuwe generatie van de tablet, maar als de geruchten kloppen, dan zou binnenkort duidelijk moeten worden of de afbeeldingen op waarheid berusten.