Bloomberg: Face ID komt mogelijk 'binnen enkele jaren' naar Macs

Apple brengt Face ID mogelijk in de komende jaren naar Macs. Het bedrijf zou op termijn ook alle iPhone- en iPad-modellen van Face ID kunnen voorzien. Daarmee zouden ook toekomstige iPhone SE-telefoons en non-Pro iPads de gezichtherkenningsfunctie krijgen.

Bloomberg-journalist Mark Gurman verwacht dat het implementeren van Face ID in al zijn apparaten het uiteindelijke doel van Apple is. Dat meldt de journalist in zijn Power On-nieuwsbrief, merkt ook MacRumors op. Gurman deelt geregeld informatie over onaangekondigde Apple-producten en staat bekend om zijn goede bronnen binnen het bedrijf.

"Als het mogelijk was, had Apple Touch ID allang afgeschaft. Maar het is om een paar redenen blijven bestaan", schrijft de journalist. "Op de iPhone SE en non-Pro iPads is Touch ID een goedkoper alternatief, waarmee Apple kosten kan besparen en toch beveiliging kan bieden. Op Macbooks zijn de schermen te dun om de benodigde dieptesensor te implementeren."

Gurman verwacht niet dat de eerste Macs met Face ID dit jaar al verschijnen. "Het zal niet dit jaar gebeuren, maar ik durf te wedden dat Face ID op de Mac er binnen een paar jaar aankomt. Ik verwacht dat alle iPhones en iPads binnen datzelfde tijdsbestek ook overgaan op Face ID."

Gurman meldt daarbij dat een punch-holecamera zou helpen om Apples duurdere iPhone-toestellen te onderscheiden, doordat daarmee de inkeping in het scherm wordt geschrapt. Analist Ming-Chi Kuo stelde eerder al dat enkele iPhone-modellen die in 2022 uitkomen een punch-holecamera krijgen, schrijft MacRumors. Het bedrijf zou een jaar later iPhones met Face ID-sensoren onder het scherm introduceren.

Bloomberg berichtte in januari dat de recent uitgebrachte 24" iMac aanvankelijk Face ID zou krijgen, maar dat Apple voor release toch besloot om dat te vervangen door een optioneel toetsenbord met Touch ID. Het bedrijf werkt ondertussen door aan een nieuw 27"-model, dat onder andere een krachtigere Apple Silicon-soc zou krijgen. Het is niet bekend of die komende iMac een Face ID-sensor krijgt.