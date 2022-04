Apple houdt op 18 oktober Unleashed-evenement, mogelijk voor nieuwe MacBooks

Apple houdt op maandag 18 oktober om 19.00 uur Nederlandse tijd het Unleashed-evenement. Het online onthullingsevenement draait naar alle waarschijnlijkheid om nieuwe series MacBook Air- en Pro-laptops met een miniledscherm.

Het volledige digitale onthullingsevenement kan live via de officiële Apple-website of andere Apple-kanalen bekeken worden. Het gaat om een livestream die opgenomen is in het Steve Jobs Theater op Apples campus in Cupertino. Hoewel de techgigant nog niet bekend heeft gemaakt waar het evenement om zal draaien, kondigt Apple doorgaans in het najaar nieuwe laptops en desktops aan.

Dat vermoeden wordt versterkt door alle onofficiële informatie over een nieuwe serie MacBook Pro's die recentelijk naar buiten kwam. Leveranciers meldden afgelopen zomer dat de productie van een nieuwe MacBook Pro al van start was gegaan. Er werd toen gesproken over vernieuwde uitvoeringen van 14- en 16-inch MacBooks, uitgerust met een miniledscherm en de vermeende M1X-soc. Een MacOS-bèta verwees daarnaast reeds naar hogere resoluties voor nog niet aangekondigde MacBook Pro's. Ook zou Apple werken aan een vernieuwde versie van de Mac mini, wederom uitgerust met de nog onaangekondigde M1X-processor. Tot slot meldde Ming-Chi Kuo deze zomer dat de MacBook Air een refresh met miniledscherm zou krijgen, al werd toen niet over een nieuwe processor gesproken.