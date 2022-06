Apple houdt 8 maart evenement, vermoedelijk voor nieuwe iPhone SE en iPad Air

Apple heeft de datum voor zijn eerste Apple Event van 2022 bekendgemaakt. Het bedrijf houdt op dinsdag 8 maart een 'Peek Performance'-presentatie. Naar verwachting komt het bedrijf met een nieuwe iPhone SE, iPad Air en nieuwe Macs met Apple Silicon-chips.

Het Apple Event wordt dinsdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd gehouden en wordt uitgezonden op YouTube. Het bedrijf deelt nog niet welke apparaten het introduceert, maar er wordt onder meer een nieuwe iPhone SE verwacht. Daarover gaan al langer geruchten rond. De nieuwe iPhone SE zou grotendeels gelijk zijn aan het SE-model uit 2020, met een iPhone 8-achtig ontwerp en een fysieke thuisknop met Touch ID. De smartphone zou wel voorzien worden van een nieuwere soc met 5G.

Er gaan ook geruchten rond over de komst van een vernieuwde iPad Air. De verwachting is dat die tablet ook een soc met 5G-ondersteuning krijgt, schrijft ook MacRumors. Dat zou bijvoorbeeld de Apple A15 uit de iPhone 13-serie en de iPad Mini kunnen zijn. Mogelijk wordt de volgende iPad Air ook voorzien van een nieuwe frontcamera met Center Stage-ondersteuning. Dat is een feature die gebruikers tijdens videogesprekken in beeld houdt, terwijl ze bewegen. Center Stage zit al in de meest recente iPad Mini en in het iPad-instapmodel.

Er zouden ook nieuwe Mac-computers geïntroduceerd kunnen worden. Zo zou het bedrijf met een nieuwe 'Pro'-achtige Mac Mini-variant komen, die voorzien zou worden van een nieuw ontwerp en M1 Pro- of M1 Max-chips, schrijft MacRumors. Verder zouden er MacBooks met een Apple M2-chip worden gepresenteerd. Dat zou een verbeterde versie zijn van de Apple M1-soc, onder meer met een betere gpu.