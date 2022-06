Microsoft brengt Defender for Business uit voor bestaande Business-klanten

Microsoft heeft zijn beveiligingspakket Defender for Business uitgebracht voor bestaande Microsoft 365 Business Premium-klanten. Dat endpointpakket voor kleine bedrijven was er al als preview, maar is nu algemeen beschikbaar.

Klanten met een Microsoft 365 Business Premium-abonnement krijgen Defender for Business automatisch te zien in hun Endpoint-securityportal, schrijft Microsoft. Daarvoor hoeven gebruikers geen extra configuraties door te voeren. Ook nieuwe klanten van 365 Business Premium kunnen per direct van de functie gebruikmaken. Defender for Business vervangt Defender for Endpoint P1 automatisch als gebruikers daar al een licentie voor hebben. Defender for Endpoint P2 blijft wel bestaan zolang de licentie van een gebruiker doorloopt.

Microsoft bracht het beveiligingspakket Defender for Business eind vorig jaar al uit als losstaande bètaversie. Het is een goedkopere versie van Defender for Endpoint en is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf, met name bedrijven met maximaal 300 werknemers. Het bedrijf bracht het pakket naar eigen zeggen uit omdat het zag dat voornamelijk deze kleine bedrijven werden getroffen door cyberaanvallen, maar een beveiligingspakket vaak te duur vonden.

De stabiele versie van Defender for Endpoint is voorlopig alleen te gebruiken voor de Defender for Business-klanten. Microsoft test daarnaast nog steeds de bèta van het losstaande pakket. Dat pakket komt 'later dit jaar' beschikbaar, maar is nog wel als preview uit te proberen.